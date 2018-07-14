الأقدار تجمع بلجيكا وانكلترا مرة أخرى في مونديال روسيا

A + A -

عمرو صلاح -



يواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب بلجيكا مساء اليوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2018 بمونديال روسيا على ملعب "سانت بطرسبرج".



يدخل منتخب الأسود الثلاثة بعد أن هُزم بشكل مفاجئ في مباراة نصف النهائي أمام منتخب كرواتيا بهدفين لهدف في الوقت القاتل.

وعلى الجانب الأخر فقد هُزم أيضاً المنتخب البلجيكي على يد الديوك الفرنسية في مباراة قوية جمعت بينهم في الدور نصف النهائي بهدف دون رد

و تُعد هذه هي المرة المباراة الثانية بين المنتخبين في كأس العالم 2018، حيث تلاقى المنتخبين في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لكأس العالم الحالي، بعدما كانوا بالمجموعة السابعة سويًا، وانتهت المباراة حينها لصالح المنتخب البلجيكي بهدف دون رد ليتأهلاً معًا بصدارة منتخب بلجيكا ووصافة منتخب إنجلترا، لتعود الأقدار وتجمعهم مرة أخرى بمباراة تحديد المركز الثالث.

مشوار منتخب إنجلترا في كأس العالم 2018



وقع المنتخب الإنجليزي في مجموعة تضم منتخبات، بلجيكا، تونس وبنما، وحقق الفوز في أول مباراة له أمام تونس بنتيجة (2-1)، ثم تغلب على بنما بنتيجة (6-1)، وتعرض للهزيمة على يد بلجيكا بنتيجة (1-0).

الأسود الثلاثة تأهلوا كثانِ مجموعة ليصطدموا بالمنتخب الكولومبي في منافسات دور الـ16، ويحسم الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1)، ويحقق الإنجليز الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-3).

وفي ربع النهائي ينجح المنتخب الإنجليزي في إقصاء السويد بفوز بهدفين دون رد، وفي نصف النهائي أمام المنتخب الكرواتي خسر المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل أمام المنتخب الكرواتي الذي نجح في التأهل إلى نهائي كأس العالم حيث سيواجه نظيره منتخب فرنسا.

مشوار منتخب بلجيكا في كأس العالم 2018



الشياطين الحمر فاز في المباراة الافتتاحية على نظيره منتخب بنما الذي تأهل لأول مرة في تاريخه لنهائيات كأس العالم، بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يمزق شباك المنتخب التونسي بخمسة أهداف لهدفين، ثم صعد لدور الستة عشر بعدما تصدر المجموعة بالفوز على إنجلترا بهدف نظيف.

وفي دور الستة العشر واجه المنتخب البلجيكي نظيره منتخب اليابان وكان قاب قوسين أو أدني من الخروج على يد الساموراي الياباني بعدما تقدم رفاق "هوندا" بهدفين دون رد في الشوط الثاني، لكن تبديلات المدرب "روبيرتو مارتينيز" أبطلت مفعول الكمبيوتر الياباني ليتأهل المنتخب البلجيكي لربع النهائي بعدما قلب الطاولة على اليابان بثلاثية ليحول تأخره من خسارة بنتيجة 2-0 لفوز بنتيجة 3-2.

وفي وربع النهائي تمكن المنتخب البلجيكي من إقصاء منتخب البرازيل البطل التاريخي لكأس العالم والأكثر فوزًا باللقب؛ حيث قدم مباراة أكثر من رائعة، وتمكن من مباغتة راقصي السامبا بهدفين فقط في الشوط الأول؛ في المباراة التي انتهت بفوز بلجيكا بهدفين مقابل هدف.

بينما في دور نصف النهائي، سقط منتخب الشياطين الحمر بهدف نظيف أمام منتخب الديوك الفرنسية، الذي سيلاقي المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية.

التشكيل المتوقع لإنجلترا ضد بلجيكا



حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ماجواير، جون ستونز، كايل ووكر.

خط الوسط: جوردان هندرسون، ديلي آلي، لينجارد، آشلي يونج،كيران تريبيير.

خط الهجوم: هاري كين، رحيم سترلينج.

التشكيل المتوقع لبلجيكا ضد إنجلترا

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فيرتونخين، توبي آلديرفيريلد، كومباني.

خط الوسط: توماس مونييه، مروان فيلايني، فيتسل، كاراسكو.

خط الهجوم: دي بروين، لوكاكو، هازارد.

تاريخ لقاءات إنجلترا وبلجيكا



المنتخبان تواجهان في 14 مناسبة من قبل وهذه المباراة رقم 15 بنيهما، وعلى مدار تاريخ المنتخبين، لم يتمكن المنتخب البلجيكي من الفوز على نظيره الإنجليزي سوى في مباراة وحيدة التي جمعت بينهما في دور المجموعات.

وخلال 14 مباراة بين المنتخبين، نجح منتخب إنجلترا في الفوز في 11 مباراة، بينما فازت بلجيكا في مناسبة واحدة، فيما حسم التعادل مواجهة منتخبي إنجلترا وبلجيكا في مناسبتين.