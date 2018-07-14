رئيس البرلمان الكويتي يؤكد ان مواطنيه قادمون الى لبنان

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استأثرت زيارة رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم باهتمام سياسي لافت، حيث اكد خلال الزيارات التي قام بها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري ان لبنان لن يترك وحيدا، فلا يمكن لأي مواطن كويتي ان ينسى الموقف التاريخي والمبدئي للبنان عندما دان الغزو العراقي الغاشم للكويت عام ١٩٩٠ وكان من اول الدول التي تدين هذا العدوان دون اي حسابات سياسية او النظر الى اي مصالح آنية، مشيرا الى ان كل الاتفاقات التي وقعت بين الكويت ولبنان تمت المصادقة عليها بالاجماع وقال: اؤكد على حقيقة راسخة وثابتة اتمنى على الشعب اللبناني ان يعرفها وهي ان الكويت واميرها لا يمكن ان يتركا لبنان وحيدا يواجه مصاعبه سواء كانت اقتصادية او سياسية او غيرها.

واشار الى ان الرحلات اليومية بين الكويت ولبنان تفوق ١٤ او ١٥ رحلة سواء بوجود حظر او لا فليس من مقعد لكويتي او لبناني على الطائرات وهذا يفرض زيادة عدد الرحلات، مؤكدا ان لا حظر على زيارة الكويتيين لبنان.