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اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 14-07-2018

14
JULY
2018
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الجمهورية

قال دبلوماسي غربي لمسؤول لبناني: كل العالم يقف معكم وأنتم لا تقفون مع أنفسكم.

البناء

خفايا
لفت مصدر سياسي متابع عن كثب لمسار تشكيل الحكومة العتيدة إلى مفارقة لا ينتبه إليها كثيرون، وهي أنّ العقد الثلاث التي لا تزال تحول حتى الآن من دون أن تبصر الحكومة النور تتمحور حول ثلاثة مقاعد وزارية بلا حقائب وزارات دولة ، ذلك أنّ توزيع الحقائب و"مغانمها" على القوى السياسية بات بحكم المُنجَز بشكل نهائي تقريباً...

كواليس
لفتت أوساط دبلوماسية إلى حجم الزيارات التي سجلتها روسيا لقادة العديد من الدول إليها خلال شهرين، بحيث استقطبت بذريعة المونديال أو بدونها زيارات لأكثر قادة دول المنطقة، خصوصاً منذ الإعلان عن القمة التي ستجمع رئيسها والرئيس الأميركي. وقالت الأوساط الدبلوماسية إنّ هذه الزيارات تعني أنّ القمة ستكون مناسبة للتداول في ملفات كثيرة يحرص قادة الدول المعنية بها على نقل مواقفهم إلى الزعيم الروسي أو التفاوض معه على صيغ للتسويات حولها استباقاً للقمة المرتقبة...

اللواء

غمز
تساءلت مصادر معنية عمّا إذا كانت خطوة «ثنائي» طائفي في ما خصَّ التوظيف في الأسلاك غير المدنية جدّية، وكيف يُمكن التحقق منها.

لغز
يهتم أكثر من مرجع بمعرفة خلفية علاقات قاضٍ خرج من السلك، مع طلب بعض التفاصيل.
همس
يلمس زوّار مرجع كبير عدم ارتياحه من الأجواء المحيطة بعدم حسم عقد تأليف الحكومة، غامزاً من قناة أكثر من طرف.

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