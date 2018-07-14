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بالصور - ساحة وارزة باسم شاكيرا في محمية أرز تنورين

14
JULY
2018
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قبل توجهها الى حفلتها في مهرجانات الأرز، توقفت الفنانة العالمية اللبنانية الأصل شاكيرا في بلدة أجدادها في تنورين، بدعوة من قنصل لبنان الفخري في بارانكييا كولومبيا، ادمون فارس طربيه، مكان ولادتها. 

وفي محمية أرز تنورين وحضور السيد باتريك خوري ممثلا وزير الخارجية جبران باسيل، ورئيس البلدية بهاء حرب، غرست أرزتين واحدة باسمها وأخرى باسم أجدادها، كما سُميت ساحة باسمها.


يونس
بداية، رحب بها القنصل ادمون يونس طربيه قائلا: "منذ اكثر من ٤٠٠٠ سنة هاجر الفنيقيون من لبنان الى أراض اجنبية تاركين الكرم والتقدم، التكنولوجيا والازدهار".
وأضلف: "في العام ١٨٧١ هاجر جد شاكيرا انطونيو شديد حرب (طانيوس شديد) الذي ولد في تنورين الى كولومبيا كما فعل الكثيرون مثله من اجدادنا. شاكيرا هي ثمرة مدينتنا تنورين ومثال للاجيال الجديدة التي اظهرت لنا الى اي مدى يمكننا ان نذهب بكرمنا وشجاعتنا ومثابرتنا لتحقيق اهدافنا".
واكد: "شاكيرا انت كبيرة، ونجمة تضيء بلدتنا وهذه الغابة الجميلة واحدة من الغابات القليلة التي ما زالت تحتوي على شجر الارز. انت لست فقط فخرنا الكولومبي واللبناني ولكن فخر العالم كله. شاكيرا اليوم تجمعنا هنا لنقول شكرا لكم وليبارككم الله".
وختم: "اريد ان اشكر شخصين مميزين ساهما بانجاح هذا اللقاء عمتي ماريا اليسيا مبارك وزوجتي دلال كور".


حرب
الى كلمة رئيس بلدية تنورين بهاء حرب وقال: "ان اللقاء هو تكريم للفنانة العالمية شكيرا، أتى بدعوة من قنصل لبنان الفخري ادمون يونس وبالتنسيق مع محمية تنورين"، مشددا على "انه من الواجب ان تقوم البلدية والمحمية باستقبالها وإنشاء ساحة داخل المحمية باسمها تسمى ساحة شاكيرا على ان يتم وضع تمثال لاحقا باسمها". واعتبر ان هذا الحدث "سيضيف قيمة عالمية لمحمية أرز تنورين، التي تعتبر من اهم المحميات الطبيعية في لبنان"، آملا "ان تصور شاكيرا احدى الكليبات في الغابة".


شاكيرا
اما شاكيرا فبدأت بشكر تنورين، وعبرت عن حماسها انها موجودة في لبنان، وقالت: "إن زرع أرزة باسمي يشعرني بالتواضع، ودائما أفكر ان عائلتي هي مثل أرز هذه الارض الجميلة التي انتقلت الى كولومبيا وأثمرت وانا اشعر أني ثمرة من هذه الأرزة، شكرًا على هذا الاستقبال اشعرتموني أني جزء من هذه الثقافة الجميلة التي افتخر أني انا وعائلتي ننتمي اليها، ثقافة ابي وجدتي. اشعر بالفخر وشكرا لتكريم اجدادي وأهلي". ثم قرأت كلمات من جبران خليل جبران مكتوبة على خشب الأرز على شكل خريطة لبنان قدمها لها القنصل ادمون يونس طربيه وزوجته دلال ورئيس البلدية بهاء حرب.

 

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