بالفيديو - هل تضع القوات "فيتو " على "الصحة" لحزب الله؟

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في سياق تقرير تلفزيوني بثته محطة ال او تي في مساء الجمعة سئل نائب القوات فادي سعد عن دقة ما يقال عن ان هناك مشكلة حول اعطاء وزارة الصحة التي كان رئيس مجلس النواب قد قال انها حسمت لحزب الله، للحزب، فرد سعد بالقول :

"الاكيد ان هناك مشكلة بان تستلم شخصية بحزب الله مباشرة وزارة تتعاطى مع المجتمع الدولي""

وهنا سئل سعد : وبالتالي برأيك لم تحسم وزارة الصحة لحزب الله؟ فرد بالقول :"انا اقول بانه لا يجب ان تحسم لحزب الله والا فسنكون امام مشكلة لها علاقة مع المجتمع الدولي".. (مزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق)