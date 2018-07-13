مصطفى حمدان: ننصحكم ما تدقّوا بالريس سعد!

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كتب العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

"ننصح جميعكم ..

جهابذة الطوائفيين والمذهبيين الالتزام بدستور الطائف ..

الذي تستعملونه كما تشاؤون، وتفسّرون مواده الدستورية "كلٌ على ليلاه" بتفسيرات غُبّ الطلب تخدم مصالحكم الشخصية ..

ننصحكم ما تدقّوا بالريس سعد بأساسيتين:

أولاً: تحديد مهل زمنية لتأليف الحكومة المنتظرة وأنتم فطاحل كسب الوقت في تأليف الحكومات سابقاً، استناداً إلى الأوامر الخارجية التي تنتظرونها دائماً وأبداً في قراراتكم اللا سيادية واللا وطنية ..

ثانياً: ما بيقدر حدا يغيّر رئيس حكومة مكلّف تحت أي ذريعة والسما زرقا ..

هذا الكلام ليس كلاماً مذهبياً، إنما على الجميع تحمّل المسؤولية وعدم تحريض وتحفيز الغرائز المذهبية والطوائفية، بتقوية فئة على فئة وإضعاف مذهب أمام المذاهب الأخرى..

ويلي فينا بيكفينا، وكل واحد يفهم متل ما بدو .."