بالفيديو - ماذا يكشف بو صعب عن العقد المخفية بتشكيل الحكومة؟

A + A -

بالامس وبرعاية بطريركية، اجمع التيار والقوات مرة جديدة على ان المصالحة المسيحية خط احمر، ولكن هل تنعكس هذه المصالحة مصالحة حكومية فتذلل العقدة المسيحية وتحديدا عقدة القوات ؟ على هذا السؤال يرد نائب التيار الياس بو صعب رافضا هذا التوصيف وباعثا برسالة اولى للمعني الاول : الرئيس المكلف

ما لا يعرفه البعض كشفه بو صعب للمرة الاولى متحدثا عن عقدة مخفية لم تظهر للعلن بعد، غير العقدة المسيحية او السنية او الدرزية، فسألنا

رفض بو صعب الافصاح عن احدى الحقائب الاساسية التي تعتبر عقدة مخفية لكن المعلومات تفيد بان ما المح له بو صعب قد يكون مرتبط بوزارة الصحة التي تشهد ضغطا دوليا باتجاه عدم اعطائها لحزب الله،وتشير مصادر رفيعة الى ان رئيس الحكومة بلغ بالامر ويعود له ما اذا كان سيتخطى هذه العقدة وهذا ايضا ما المح له نائب التيار. (شاهد الفيديو المرفق)