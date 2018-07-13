تدابير سير غدا لمواكبة حفل الاستقبال بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في قصر الصنوبر

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "الساعة 18.00 من تاريخ الغد 14/07/2018 وفي قصر الصنوبر، تقيم السفارة الفرنسية في بيروت حفل استقبال لمناسبة العيد الوطني للجمهورية الفرنسية. ومن المتوقع ان يحضر الحفل عدد كبير من الرسميين والمدعوين ويتسبب بضغط سير في المحلة.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام تجنب سلوك بقعة الاحتفال حول قصر الصنوبر اعتباراً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 20.00 من التاريخ المذكور، والتقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.

كما يرجى من الاعلاميين التعاون والتنسيق مع عناصر قوى الامن الداخلي المولجين تنفيذ هذه المهمة".