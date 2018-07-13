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النائب ميشال ضاهر ردّ على ميريام سكاف

13
JULY
2018
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 رد النائب ميشال ضاهر في تصريح له على ما وصفته السيدة ميريام سكاف في مؤتمرها الصحافي الاخير " بالضحك على الناس " ومصادرة العقار بعد القرار . فاعتبر انه وسائر الزملاء النواب وصلوا الى الندوة البرلمانية بفعل الارادة الشعبية والناخبين وهم لم يصادروا قراراتهم ولا اصواتهم ، وبالتالي فانه من اولى واجباتهم ومهامهم متابعة المواضيع والمشاريع التي تهم المواطن. فمشروع البناء الجامعي الموحد هو مطلب شعبي لما له من فوائد وحسنات يستفيد منها ابناء البقاع بشكل عام والبقاع الاوسط بشكل خاص .


هذا في الشكل ، اما في المضمون فانه لم ينكر احدا بانه مشروع حيوي وضروري ولم يتنكر اي من ابناء البقاع الاوسط ونحن منهم لهبة الراحل الياس سكاف ، بل على العكس فنحن من المرحبين بها والشاكرين للمبادرة والتي جاءت لمصلحة طلابنا في البقاع.


اضاف : كل ما نقوم به راهنا هو متابعة رغبه الراحل الياس سكاف اذا ما جاز التعبير انطلاقا من مسؤولياتنا تجاه ابناء البقاع خصوصا ولبنان عموما. وما كنا لنقوم بهذه الخطوة لو كان مشروع البناء الجامعي كان قد وضع على سكته الصحيحة .


اما واننا نعرف وضع مالية الدولة وعجزها عن تأمين التمويل لهذا المشروع وسواه . وجدنا انفسنا معنيين بايجاد التمويل باي طريقة ممكنة اكان عبر مؤتمر "سيدر" او غيره من الجهات الممولة او المانحة .


وختم بالقول نحن اولا واخيرا اولاد البقاع واولاد النخوة والشرف بحيث لا يشرفنا نكران اي مسعى يستفيد منه ابناء البقاع، وكيف اذا كان هذا المسعى مسعى الراحل الكبير الياس سكاف .

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