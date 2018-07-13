بالصورة - ماذا حصل بين القوات والكتائب؟!

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رد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم على حسابه عبر "فيسبوك" على عضو كتلة الكتائب النائب إلياس حنكش وقال: "كنت أتمنى لو ترك الزميل الياس حنكش الناس تعبِّر عن رأيها من دون ان يختصر ما تريده، سيما انها عبرت عن رأيها بوضوح في الانتخابات الأخيرة".





وأضاف:"كنت أتمنى أيضًا على شخص في موقعه لو اطلع على الشق السياسي من الاتفاق بدلا من اكتفائه بالشق التنفيذي، لأن التفاهم السياسي يتضمن رؤية متكاملة الأبعاد الدولتية والسيادية والإصلاحية".





وتوجه إلى حنكش بالقول:"وبالمناسبة أسأل الزميل الكريم: هل كان يفترض بالقوات مثلا ان تنتخب الرئيس ميشال عون وان تعلن لحظة انتخابه انها قد أدت قسطها للعلى وحان الآوان لأنها تأخذ قسطا من الراحة في البيت!؟ فلكل تفاهم سياسي شقه العملي والتنفيذي البديهي والطبيعي، وهذا الشق لا يختصر أحدا، كما ينص على آليات واضحة يجب اعتمادها في أي إجراء".