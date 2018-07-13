الفاتيكان يعيد لبنان إلى قائمة دول يمكن الحجّ إليها

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أبلغ القائم بأعمال السفارة اللبنانية في حاضرة الفاتيكان السفير خليل كرم الى المراجع الرسمية اللبنانية ان لبنان سيعود الى القائمة الرسمية للدول التي يمكن الحج اليها والتي تصدرها سنويا الكرسي الرسولي وذلك ابتداء من العام 2019 بعد غياب استمر 12 عاما عن القائمة التي يعاينها الاف الحجاج حول العالم.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد اثار هذا الملف خلال زيارته الرسمية الى الفاتيكان مع المسؤولين في الكرسي الرسولي، وقد تابع السفير كرم هذا الشق من المحادثات مع المونسنيور دون شيافاليني المسؤول في الدائرة المعنية بالحجاج في الفاتيكان، حيث قدم السفير كرم عرضا سمعيا وبصريا عن امكان الحج الديني في لبنان والفنادق والتسهيلات التي تقدم الى المشاركين في رحلات الحج الديني.