الصراف: على الجميع التفكير بايجابية والثقة بان لبنان سينهض‎

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رأى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال يعقوب رياض الصراف "انه علينا التوقف عن بث الاجواء السوداوية والسلبية عن الوضع الاقتصادي، وعلى الجميع التفكير بايجابية والثقة بان لبنان سينهض".

وقال في تصريح :"لنتوقف عن التضخيم الذي يستعمله البعض من اجل الوصول الى مآربهم الشخصية والسياسية، ولنفكر بواقعية ولنضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات والمصالح الشخصية والحزبية".

أضاف:"نرفض ان يتحمل لبنان نتيجة ما يحصل من ازمات في المنطقة، وعلينا التمسك باستقراره لذلك، لا بد من حل ازمة النزوح، وعلى المجتمع الدولي مساعدة لبنان لاستكمال ترسيم حدوده، والضغط على العدو الاسرائيلي لايقاف انتهاكاته المتكررة للسيادة اللبنانية".

وختم :"اننا متمسكون بمشروع رئيس الجمهورية، لا سيما ما خص موضوع مكافحة الفساد المتغلغل الذي سيسمح بجذب المشاريع والاستثمارات وزيادة الثقة بلبنان".