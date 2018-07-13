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عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 تموز 2018

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الأخبار: درعا: من «المهد» إلى التحرير

محضر جلسة 12 تموز الوزارية | «14 آذار»: «خنجر» السياسة

 

 


الأنوار: نجاح الراعي في تهدئة التيار والقوات... واحتدام السجالات العونية - الجنبلاطية

 

 


البناء: لجيش السوري يرفع العلم في درعا... ويبدأ المواجهة مع داعش في حوض اليرموك
ولايتي يعود بمئة مليار دولار استثمارات روسية في النفط وسكك الحديد
هدوء نسبي بين التيار والقوات وملامح تسوية... يتسبّبان بتصعيد اشتراكي

 



المستقبل: أضاء على مكامن الخلل في النظام السياسي: لعنة الطائفية وتقدّم المحاصصة على الأصول والدستور
الحريري: لن أستسلم

 

 


اللواء: الحريري لن يتعب.. ومسوَدّة حكومة قيد الإعداد
«التويتر» يشتعل بين جنبلاط والفريق العوني.. وبكركي تحمي «مصالحة معراب»

 

 


النهار: لقاء الديمان يُحيِّد المصالحة عن الخلاف الحكومي

 

 


الجمهورية: الحريري ينتظر "التيار" و"القوات"

 

 


the daily star: Druze representation crisis resolved

 



l'orient le jour:  Raï aux deux parrains de l’accord de Meerab : Il faut protéger la réconciliation historique

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