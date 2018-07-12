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﻿الأكياس البلاستيكية... قنابل بيئية مَوقوتة تُهدد الحياة وبلدية جبيل تتحرّك

12
JULY
2018
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في دراسة إحصائية بسيطة قامت بها "الهيئة اللبنانية للبيئة والإنماء" منذ سنتين، تبين أن استهلاك الفرد اللبناني في المدن من أكياس البلاستيك يتراوح بين 330 و360 كيساً في السنة للفرد الواحد. وهو معدل مرتفع جداً ويتجاوز المعدلات في البلدان النامية والمتقدمة على السواء.

هذا هو القرار الذي عممته بلدية جبيل على المحال التجارية في خطوة لا تشكل الا بداية لتخفيف التلوث كما يقول رئيس البلدية.

هذا الاجراء البيئي استقبله اصحاب المحال بشكل إيجابي

أما اهالي المدينة فكان لهم رأيهم أيضا

عندما قال الشاعر إيليا أبو ماضي «كن جميلاً ترى الوجود جميلاً» لم يكن يعلم بما سيحل بالمجتمعات العربية من تلوث ودمار بيئي، وعلى قاعدة «كن صديقاً للبيئة تكن البيئة صديقتك» هل ستعمم هذه المبادرة البيئية على سائر البلديات لتكون بدورها صديقة لها.

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