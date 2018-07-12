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أسود رداً على ابو فاعور: منّي حكيم نفساني لفكّلو عقدو

12
JULY
2018
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على عكس الهدنة بين التيار والقوات...لم يشأ وليد بيك امس ان يهادن..اكمل هجومه على التيار الوطني الحر وتحديدا على رئيسه جبران باسيل متهما اياه بتدمير الاقتصاد بحديثه عن اعداد النازحين السوريين ..الهجوم الجنبلاطي قوبل بردود حادة من اعضاء تكتل لبنان القوي، ولكن بين الردود والردود المضادة تغريدة خرج بها النائب وائل ابو ابطالها حيوانات بمفردات عدة، ليأتي الرد سريعا بعبارات شبيهة على لسان زياد اسود

بالكذب اتهم اسود ابو فاعور..وقال:"نحنا بنعرف عربي منيح ليكمل "وماتيماتيك كمان":

وبلغة الماتيماتيك سألنا:

بزمن الاول تحول، ختم اسود ..حاولنا الاتصال بابو فاعور وباكثر من مسؤول باللقاء الديمقراطي ولكن بلا اجابة..

وللمفارقة ان وليد بيك تذكر اليوم بعد سيل التهجمات التي شنها سواء هو او بعض اعضاء اللقاء الديقراطي بان الهدوء والمنطق يجب ان يتحكما بالخطاب فنصح الرفاق بعدم الدخول بسجالات عميقة لكن تغريدة البيك لم تخل من الحقد اذ اكمل : مع هذه المجموعة العبثية دعوهم يغرقون بحقدهم!

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