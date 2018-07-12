ماذا حصل على متن الطائرة المتجهة من بيروت إلى ميكونوس؟!

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أوضحت شركة "وينغز اوف ليبانون" في بيان انه "بتاريخ اليوم وبعد إقلاع إحدى الطائرات المستأجرة من قبلها، من مطار رفيق الحريري الدولي رحلة رقم WLB4201 المتجهة من بيروت الى ميكونوس، طرأ عطل بسيط في الطائرة ارتأى على إثره قائد الطائرة العودة الى مطار بيروت والهبوط بسلام. "



وأكدت الشركة أنه "لم يكن هناك أية مخاطر على سلامة الركاب، وأن لا علاقة لسبب العودة بقرار تجميد رحلاتها الى أوروبا، الذي هو قيد المعالجة مع الجهات المعنية. " ولفتت الشركة الى انها "إتخذت كافة الإجراءات اللازمة والفورية لتأمين سفر ركابها على متن طائرة تابعة لشركة الـ"ميدل ايست".