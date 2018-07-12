الوزير رائد خوري يصدر بلاغين: إلزامية تركيب عدادات لدى المشتركين بمولدات الكهرباء ودعوة التجار تأمين العدادات في الأسواق‎

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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري اليوم بلاغين: الأول يلزم فيه أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة تأمين عدادات الكتروميكانيكية مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل شركة الكهرباء وتركيبها لدى المشتركين بالمولدات ضمن مهلة أقصاها آخر أيلول 2018.

كما ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المشتركين لدى المولدات الخاصة التعاون مع أصحاب المولدات من ناحية تأمين العدادات الخاصة إذا ارتأوا ذلك وتأمين مكان مخصص للتركيب في الأقسام المشتركة للمبنى، مع الاشارة إلى أن تكلفة تركيب العداد تقع على عاتق صاحب المولد.

أما البلاغ الثاني، فيدعو فيه الوزير خوري جميع التجار المعنيين إلى استيراد وتأمين حاجة السوق الإضافية من العدادات الالكتروميكانيكية المطابقة للمواصفات نظراً لازدياد الطلب بشكل كبير على العدادات.

في هذا السياق، تدعو الوزارة أصحاب المولدات التقيّد بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه وتطلب من المواطنين التبليغ عن أية مخالفة من قبل أصحاب المولدات ليتمّ تسطير محاضر ضبط بحقّهم وإحالتها إلى القضاء المختصّ.