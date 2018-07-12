بالصور: كنعان والرياشي في الديمان أكدا على المصالحة التاريخية

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استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان الوزير ملحم رياشي والنائب ابراهيم كنعان اللذين وصلا في سيارة النائب كنعان يقودها بنفسه والى جانبه الوزير رياشي وعقدت خلوة استمرت نحو ثلاث ساعات تخللها مأدبة غداء استمرت المباحثات خلالها وبعد اللقاء المطول تلا مسؤول الاعلام في الصرح المحامي وليد غياض الرسالة التي حملها البطريرك للعرابين والتي تضمنت : بعد الإجتماع الّذي عقده غبطة البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الرّاعي مع عرّابيّ المصالحة الوزير ملحم الرّياشي والنّائب ابراهيم كنعان يوجّه صاحب الغبطة رسالةً حمّلها لهما إلى المعنيّين، وهي التّالية:

1- تأكيد على المصالحة التّاريخيّة الأساسيّة الّتي تمّت بين القوّات اللبنانيّة والتّيار الوطني الحرّ، وعدم تحويل أي اختلاف سياسي بينهما إلى خلاف والتّشديد على أن تستكمل بالتّوافق الوطني الشامل.

2- وقف التّخاطب الإعلامي الّذي يشحن الأجواء ويشنّجها على مختلف المستويات السّياسيّة والإعلاميّة بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي كافّة.

3- دعوة الطّرفين إلى وضع آليّة عمل وتواصل مشترك لتنظيم العلاقة السّياسيّة بينهما تدوم، وألاّ تكون آنيةً ومرهونةً ببعض الاستحقاقات، على أن تشمل جميع الأفرقاء من دون استثناء.

4- الاسراع في تشكيل الحكومة وفق المعايير الدّستوريّة لما يشكّل التّأخير في ذلك من ضررٍ فادح يطال عمل المؤسّسات العامة والخاصّة كافّةً والأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياسيّ.

من جهته اكد الوزير ملحم رياشي احرص جعجع على تثبيت المصالحة وقال: لقد لبينا دعوة البطريرك وأطلعناه على كل التفاصيل التي كانت تحدث في الفترة الأخيرة والنقاش والإختلاف الذي بلغ حداً من الصعوبة بمعنى ما بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وأطلعناه على التفاصيل جميعها وعلى التفاوضات السياسية التي تجري، مضيفاً " أريد أن أستفيد من هذا المنبر لأؤكد كما جاءتنا إتصالات كذلك أتت إتصالات للتيار وأيضاً أتى الكثير من الإتصالات على بكركي والديمان من الإغتراب والداخل بأنه يوجد خوف وحرص على المصالحة بشكل كبير.

وتابع: "نطمئن الجميع أن هذا إختلاف وهذا الإختلاف مذكور أيضاً في إعلان النيات الى حد ما ممكن أن يحصل بين أي حزبين ولكن أي إنعاكس على هذا الإختلاف على واقع الحال وعلى الأرض ليس وارداً لا من قريب ولا من بعيد بأي شكل من الأشكال".

من مهته اكد كنعان اكد ايضا ان "المصالحة تمت وما من عودة الى الوراء ".وقال: "أؤكد الآن بأن المصالحة بالنسبة لنا مقدسة وخط أحمر تمت وإنتهت ووضعناها خلفنا ولكن هذا لا يعني أننا حزب واحد، نحن حزبين وكما يوجد في الحزب الواحد في بعض الوقت آراءً متنوعة اليوم على صعيد حزبين ما بالكم كم يوجد آراء مختلفة. على هذا الأساس عليكم القبول عبركم كل اللبنانيين الخائفين نقول لا تخافوا في السياسة يحصل إختلاف وتنوع في الآراء وتناقض ولكن عملنا وخصوصاً بعد المصالحة أن لا يتحول الى إنقسام عامودي الى خلاف الذي الذي كنتم تسمعونه لن نعود الى الوراء. الحكومة تقطع وإستحقاقات كثيرة تقطع ولكن المصالحة باقية".