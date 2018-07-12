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تويني يطلب من الدائنين التقدم بملفاتهم: الحكومة العراقية اعترفت بالديون اللبنانية المترتبة عليها‎

12
JULY
2018
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صدر عن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني البيان التالي:

بعد زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووفده المرافق إلى الجمهورية العراقية، وبعد متابعة وزارتنا لملف الديون اللبنانية لدى العراق، تلقينا جواباً رسمياً إيجابياً بالاعتراف بالديون اللبنانية التي ترتبت على العراق خلال سنة ٢٠٠٣ وما بعدها، كما هي وبشروطها التعاقدية وهذا اعتراف مشكورة الحكومة العراقية عليه.
لذا نطلب من جميع المستفيدين الدائنين أن يتقدموا فوراً بملفاتهم الأصلية على أن يتم تسليمهم وصل الاستلام، لكي يتم التقدم رسمياً بالمطالبات الموثقة لاستيفاء الديون في أقصى سرعة، وذلك على العناوين التالية:

مكتب الوزير نقولا التويني - وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد
عنوان: شارع المصارف بناية بنك انترا الطابق الرابع
هاتف: 01-981872
info@anticorruptionministry.gov.lb :بريد الكتروني

مكتب عبد الودود نصولي - رئيس مجلس رجال الاعمال اللبناني العراقي
عنوان: Twin Center - شارع المزرعة - المصيطبة بيروت
هاتف: 01-314368
بريد الكتروني: abdelwadoud_nsouli@yahoo.com

مكتب اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في لبنان
هاتف: 01-744702
fccial@cci-fed.org.lb :بريد الكتروني

أما في ما يخص ديون ما قبل ٢٠٠٣ يقترح الطرف العراقي أن يتم التسديد بحسب معيار مؤتمر باريس، ونحن بصدد تحضير الرد المناسب لذلك ولا نزال نتفاوض لتحسين شروط استرجاع الديون.
من هنا، نشكر فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ووفده المرافق معالي الوزراء ومجلس رجال الأعمال اللبناني العراقي وكل من ساعد في هذا الملف الحيوي الاقتصادي للبنان ونشكر الحكومة العراقية على تجاوبها للمطالب اللبنانية المحقة.

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