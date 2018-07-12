الرئيس عون متسائلا عن الاهداف الحقيقية لمن يطلقون مواقف تضعف الثقة بالاقتصاد: لبنان يمتلك ثروة نفطية لا خوف على الافلاس في ظلها

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طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين بان لا احد سيستطيع وقف مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد التي بدأها منذ توليه رئاسة الجمهورية "وهذا الطريق الاصلاحي سيستمر بجهود جميع المؤمنين بلبنان مهما حاول المتضررون منه عرقلة هذه المسيرة من خلال اطلاق شائعات واخبار غير صحيحة سواء صدرت عن سياسيين او غيرهم، علما ان مثل هذا الكلام ينعكس سلبا على الثقة بلبنان". ودعا الرئيس عون اللبنانيين الى مساعدة الدولة في مكافحة الفساد "لان لا امكانية في انجاز اصلاح في مجتمع لا يريد شعبه مواجهة الفساد فيه". وفيما تساءل رئيس الجمهورية عن الاهداف الحقيقية للذين يطلقون مواقف تضعف الثقة بالاقتصاد اللبناني والعملة الوطنية، اكد ان "لبنان يمتلك ثروة نفطية على طريق الاستخراج لا خوف من الافلاس في ظلها"، مشددا على ضرورة التحلي بالمسؤولية قبل اطلاق الاخبار التي تثير القلق في نفوس المواطنين ان من قبل السياسيين او الاعلاميين او غيرهم من اللبنانيين، لافتا الى اننا نعمل على اعادة استنهاض الاقتصاد لكن الامر لا يتم بين ليلة وضحاها بل يتطلب المزيد من الصبر وسعي القطاعات الى الصمود قدر الامكان في هذه الفترة، لان التركة التي ورثناها ثقيلة".

وشدد رئيس الجمهورية خلال استقباله وفد نقابة مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات في لبنان برئاسة رئيسها هاني بحصلي، على دعمه تعزيز التجارة الذي يشجع بدوره على ازدهار السياحة في لبنان. واوضح "ان قرار تقنين استيراد بعض الاصناف الغذائية نتج عن عجز ميزان المدفوعات، ما دفع وزير الاقتصاد الى اللجوء الى اجراءات تحمي الصناعة الوطنية وهي ليست كثيرة، لكننا بتنا ملزمين بها".

وقال ان لبنان نجح في الحد من التهريب، "وهو امر تظهره البيانات الجمركية بشكل واضح في ضوء الالية التي تتبعها مديرية الجمارك"، مشيرا، في المقابل، الى ازدهار تهريب المخدرات بعدما تم ضبط العديد من العمليات اخيرا، "وهو ما اوليه اهتمامي بشكل كبير لما يترتب عنه من نتائج وخيمة على البلاد".

وجدد الرئيس عون التأكيد على العمل لتحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج.

وكان السيد بحصلي القى كلمة في مستهل اللقاء، اعرب فيها عن دعم النقابة لجهود رئيس الجمهورية وسعيه للنهوض باوضاع لبنان لا سيما منها الاقتصادية والاجتماعية، مناشدا رئيس الجمهورية الاسهام في توفير المناخ الملائم لحل العقد التي تحول دون تأليف الحكومة.

وقال: "اننا نرغب ان تتحقق في عهدكم النقلة النوعية التي طالما انتظرناها لارساء الشراكة الوطنية الفعلية في مختلف مواقع الدولة واطلاق نهضة اقتصادية"، ولفت الى صعوبة المهمات الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية "واهمها ضبط عمل المؤسسات العامة وهيكلتها والقضاء على الفساد المستشري، وانماء الاقتصاد بكل قطاعاته ما يمهد لقيام دولة المواطنة، واضعا امكانات النقابة بتصرف الرئيس عون للمساهمة في دعم مواقفه الوطنية واعلاء شأن لبنان".

وسلم بحصلي الرئيس عون موجزا عن النقابة والاهداف الثابتة التي تعمل لتحقيقها وهي: المحافظة على منظومة الاقتصاد الحر، اهمية القطاع التجاري والاستيراد في المعادلة الاقتصادية، محاربة الفساد التجاري المتمثل بالتهريب والتزوير، والدعوة لاعادة العمل بالحصرية التجارية للمواد الغذائية التي الغيت العام 1992.

الوزير السابق ناجي البستاني

الى ذلك كانت لرئيس الجمهورية لقاءات سياسية وديبلوماسية وثقافية.

وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون الوزير السابق ناجي البستاني واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة. كما تطرق البحث الى الحاجات الانمائية لمنطقة الشوف والمراحل التي قطعتها عملية تجهيز مستشفى دير القمر الحكومي.

واوضح الوزير السابق البستاني انه لمس من رئيس الجمهورية حرصاً على الاسراع في انجاز المشاريع الانمائية الخاصة بمنطقة الجبل انطلاقاً من حرصه على مصالحة الجبل.

الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني- السوري

واستقبل الرئيس عون الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني - السوري الدكتور نصري الخوري وعرض معه عمل المجلس واوضاع النازحين السوريين وعودتهم التدريجية الى المناطق السورية الامنة لاسيما بعد موقف المسؤولين السوريين لجهة تسهيل هذه العودة.

"تجمّع الفرنسيين من اجل المستقبل"

واستقبل رئيس الجمهورية رئيس تجمع الفرنسيين من اجل المستقبل RFPA)) السفير خليل حديفه Khalil Hadifé مع اعضاء في التجمع، وتم خلال اللقاء عرض العلاقات اللبنانية - الفرنسية وسبل تطويرها في المجالات كافة. وقدم الوفد للرئيس عون درع التجمع عربون تقدير ووفاء.

الممثلة تقلا شمعون وزوجها المخرج فرج الله

وفي قصر بعبدا، الممثلة تقلا شمعون وزوجها الكاتب والمخرج طوني فرج الله اللذان عرضا لرئيس الجمهورية الانشطة ذات الطابع الثقافي والروحي اللذين يقومان بها في سبيل ايصال رسالة الحضور المشرقي الى العالمية، وباكورتها الفيلم التاريخي "مورين" الذي يروي سيرة حياة القديسة مارينا التي عاشت في قنوبين في العصر البيزنطي.

كما عرضا للرئيس عون التحضيرات الجارية لاستقبال جثمان القديسة مارينا من مدينة البندقية الايطالية الى لبنان، والذي سيمكث فيه من 17 الى 23 الشهر الحالي، بعد 800 سنة من غيابها. وللمناسبة، يحتفل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالذبيحة الإلهية في كنيسة الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، الخامسة بعد ظهر يوم الوصول.

وقد نوّه رئيس الجمهورية بالجهد المبذول من اجل اعطاء هذه الصورة الحقيقية للبنان، وطن القداسة والرسالة، مشددا على اهمية العودة الى اصالة الجذور من اجل مواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق مشرقة للمستقبل.