ابي خليل التقي وفداً من الديموقراطي في عاليه وأوضاع المنطقة الإنمائية مدار البحث

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التقى وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل وفداً مشتركاً من الحزب الديموقراطي ضم مستشار الامير طلال إرسلان الدكتور عصام شرف الدين ورئيس دائرة عاليه في الحزب الديموقراطي ناجي شميط والعضو السابق في هيئة التيار الوطني الحر في قضاء عاليه فؤاد شمالي.

وتم التباحث في أمور إنمائية تهم المنطقة وأوضاع التغذية الكهربائية في مدينة عاليه والجوار.

وطمأن الوزير ابي خليل الوفد على أعمال الصيانة والاصلاحات الجارية لتحسين التغذية في مدينة عاليه سيما ونحن على أبواب موسم سياحة واصطياف.

واكد المجتمعون على اهمية العدالة والتساوي في التوزيع، كما إتفقوا على المتابعة المشتركة والتنسيق في كل ما يخص مصلحة مدينة عاليه والمنطقة في كافة القطاعات الانمائية كالكهرباء والمياه وغيرها.