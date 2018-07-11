كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غداً الخميس، قليل الغيوم الى غائم جزئياً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتشكل الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس صيفي معتاد ورطب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

- معدل درجات الحرارة القصوى على الساحل خلال شهر تموز هو 32 درجة مئوية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات ومن دون تعديل يذكر على الساحل، يتشكل الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة. يتشكل الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح وتشتد أحياناً خاصة في الشمال.

- الحرارة على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 13 الى 28 درجة، في الارز من 13 الى 22 درجة، في الداخل من 15 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الانقشاع جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و90 %.

-حال البحر منخفض الموج الى مائج، حرارة سطح الماء 27 درجة.

-الضغط الجوي 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:05:35 ساعة غروب الشمس: 19:51 .