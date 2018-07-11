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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 تموز 2018

11
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 الأنوار: تعددت اللقاءات والتصريحات وازمة تشكيل الحكومة تراوح مكانها

 

 

الأخبار: حرب على «ضباط المخدرات»

الحريري ينتظر «صحوة ضمير» حكومية!

باكستان لأميركا والسعودية: لا لغرفة «موك» في أرضنا ضد إيران

 

 



المستقبل: أكد أنه وبري «على الموجة نفسها».. وتوافقٌ على «استحالة مواجهة التحديات في غياب الحكومة»
الحريري: البلد أهم من «الحصص»

 

 



اللواء: أسبوع ما بعد الإجازات: العُقَد مكانك راوح!
تفاهم بين بري والحريري على تسريع المشاورات.. والمقاصد تُعلِن غداً إعادة إفتتاح خديجة الكبرى

 

 

 

النهار: حاكم مصرف لبنان لـ"النهار": الليرة ثابتة ومستقرة لا انهيارات عقارية ورزمة دعم جديدة في 2019

 

 

 


الجمهورية: بكركي: لا للثنائيات

 

 


الديار: مصدر مقرب من القصر: القوات اللبنانية لم تأت بالعماد عون رئيساً بل ساهمت
الاشتراكي : «احذروا المنظومة الامنية الجديدة وما تحمله من قمع واقصاء»
ضربة موجعة للشباب اللبناني والطبقة الوسطى: من يتحمل المسؤولية؟

 

 



the daily star: Hariri: Sacrifices needed to hasten Cabinet setup

 

 

 

?l'orient le jour: Une nouvelle crise de déchets en perspective au Liban 

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