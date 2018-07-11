عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 تموز 2018

الأنوار: تعددت اللقاءات والتصريحات وازمة تشكيل الحكومة تراوح مكانها
الأخبار: حرب على «ضباط المخدرات»
الحريري ينتظر «صحوة ضمير» حكومية!
باكستان لأميركا والسعودية: لا لغرفة «موك» في أرضنا ضد إيران
المستقبل: أكد أنه وبري «على الموجة نفسها».. وتوافقٌ على «استحالة مواجهة التحديات في غياب الحكومة»
الحريري: البلد أهم من «الحصص»
اللواء: أسبوع ما بعد الإجازات: العُقَد مكانك راوح!
تفاهم بين بري والحريري على تسريع المشاورات.. والمقاصد تُعلِن غداً إعادة إفتتاح خديجة الكبرى
النهار: حاكم مصرف لبنان لـ"النهار": الليرة ثابتة ومستقرة لا انهيارات عقارية ورزمة دعم جديدة في 2019
الجمهورية: بكركي: لا للثنائيات
الديار: مصدر مقرب من القصر: القوات اللبنانية لم تأت بالعماد عون رئيساً بل ساهمت
الاشتراكي : «احذروا المنظومة الامنية الجديدة وما تحمله من قمع واقصاء»
ضربة موجعة للشباب اللبناني والطبقة الوسطى: من يتحمل المسؤولية؟
the daily star: Hariri: Sacrifices needed to hasten Cabinet setup
?l'orient le jour: Une nouvelle crise de déchets en perspective au Liban