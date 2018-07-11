أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 تموز 2018

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الاخبار: علم وخبر

تراجع التسجيل العقاري 20%

قالت مصادر مطلعة إن إيرادات الخزينة العامة من التسجيل العقاري سجلت تراجعاً لافتاً منذ مطلع السنة الحالية حتى نهاية أيار بنسبة ٢٠٪ على رغم بدء تطبيق خفض ضريبة التسجيل العقاري من ٦٪b إلى ٣٪ على الشطر البالغ ٣٧٥ مليون ليرة من سعر الشقة. والسبب يعود إلى أن الخفض أقر ضمن سقف زمني مفتوح ولم يحفز حاملي عقود البيع الممسوحة على تسجيل عقاراتهم طالما أن هذا العقد يخدم لعشر سنوات.



جمعية المصارف والقروض الإسكانية

الاجتماع الذي عقد أمس بين رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان روني لحود لدرس موضوع إحياء القروض السكنية المدعومة لم يتوصل إلى نتائج حاسمة إذ طلبت الجمعية إمهالها من أجل درس اقتراح مؤسسة الإسكان القاضي بدعم محفظة قروض سكنية تبلغ قيمتها ١٠٠٠ مليار ليرة من خلال حسم كلفتها البالغة ٥٠ مليار ليرة سنوياً من الضريبة المتوجبة على المصارف للخرينة العامة.

لا لجنة لبنانية ـــــ سعودية قبل الحكومة

تبلغت وزارة الخارجية اللبنانية من القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري أن اللجنة العليا السعودية - اللبنانية المشتركة التي كان مقرراً أن تجتمع في نهاية شهر حزيران الماضي، وعلى جدول أعمالها 27 مشروع اتفاق بين البلدين، وبينها اتفاقية دفاعية، لن تجتمع قبل تأليف حكومة لبنانية جديدة. يذكر أن البخاري وصل ليل أول من أمس إلى الرياض، بناء على استدعاء رسمي.

المستقبل: يقال

إن مواقع إلكترونية تفبرك شائعات حول إجراءات إصلاحية داخل تيار سياسي بارز من أجل تشويه صورة هذه الإجراءات وغايتها «الإصلاحية».





اللواء: أسرار

لغز



جمَّد مرجع خطوة كان يعتزم القيام بها، وأعطى الفرصة لمعرفة مآل الاتصالات الجارية حول العقد الحكومية!



غمز



اعتمد رئيس تكتل نيابي وسطي شاب، منهجية مختلفة عن عمل سلفه، بتقسيم العمل على النواب، وفقاً للدوائر والأقضية.



همس



توقع دبلوماسي واسع الاطلاع ان تُكرّس قمّة هلسنكي، بعد أيام دور الشرطة الروسية في الجنوب السوري.

النهار: أسرار الآلهة



أين الأنتربول؟

لم يطلب لبنان من الانتربول استرجاع مسؤول شركة عقارية هرب من دون الإيفاء بالتزاماته تجاه زبائنه...

لقاءات شكلية

بدأ وفد حزبي جولة على الفاعليات انطلاقاً من لقائه رئيس حركة سياسية لا تضم سوى رئيس من دون الاعضاء.



الجمهورية: اسرار

كلام

وصف قطب سياسي كلام البطريرك الراعي أمس في بعبدا بأنه «بطرك الكلام».

خطا

يعترف وزير حالي بأنه ارتكب خطأً واحداً فقط أثناء تولّيه مهامه لكنه غير نادم عليه لأن نتائجه كانت أهمّ.

تغييب

إستغربت أوساط تربوية تغييبها عن إجتماع مفصلي في ملف حسّاس عُقد أخيراً.