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أكدت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء الذي جمع أمس رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد في عين التينة لـ«المستقبل»، موضحةً أنّ النقاش «تناول العقبات التي لا تزال تواجه ولادة التشكيلة الحكومية حتى الآن».

ولفتت المصادر إلى أنّ بري والحريري متوافقين على أنّ «البلد أمامه تحديات واستحقاقات اقتصادية غير خافية على أحد فكان تأكيد مشترك على استحالة مواجهة هذه التحديات في ظل غياب الحكومة»، ومن هنا جاء تشديد الرئيس المكلف إثر اللقاء على كون «الوضع الاقتصادي يُحتّم علينا أن نحرّك العجلة الاقتصادية ولدينا فرصة ذهبية لنتمكن من تطبيق مؤتمر "سيدر" وعلى الجميع أن يُدرك أن تشكيل الحكومة هو أولوية الأولويات والتضحية لمصلحة اقتصاد البلد هي تضحية يجب القيام بها».