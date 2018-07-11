الحريري: لضرورة تشكيل الحكومة سريعا وتقديم كل ما يلزم من تضحيات

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استأنف الرئيس المكلف سعد الحريري بعد يوم من عودته من إجازته الخاصة في الخارج، اتصالاته لتفعيل مسار التأليف ومحاولة تفكيك ما يعترضه من عقبات. واستهل نشاطه على هذا الخط بزيارة قام بها الى عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور الوزيرين علي حسن خليل وغطاس الخوري والوزير السابق باسم السبع، وأولم على شرف ضيوفه. وفيما تجنب الحريري لدى وصوله الاعلام حيث دخل من الباب الخلفي، تحدث اثر اللقاء فأكد ضرورة تشكيل الحكومة سريعا وتقديم كل الافرقاء ما يلزم من تضحيات والترفع عن الحصص لمصلحة البلد.