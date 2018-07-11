living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأردن يستقبل قادة الميليشيات! .. ودرعا تقترب من العودة كاملة إلى حضن الدولة

11
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اقترب الجيش السوري من استكمال مهمته العسكرية في درعا وريفها، تزامناً مع توسع رقعة المصالحات، لتتقلص المساحة التي لا يزال يشغلها الإرهاب في تلك المناطق، ولتصبح محافظة درعا على مرمى أيام من إعلان إنهاء الوجود الإرهابي فيها.


الجيش استعاد أمس منطقة صوامع الحبوب والسجن المركزي في غرز جنوب شرق درعا، وسيطر على المنطقة بالكامل، وذكر «الإعلام الحربي المركزي» أن الجيش استعاد منطقة غرز و«الجمرك القديم» و«كتيبة الهجانة» جنوب غرب المدينة.


واعتبرت مواقع إلكترونية معارضة، أن تقدم الجيش يأتي بعد السيطرة على كامل الشريط الحدودي مع الأردن، والممتد من جنوب طيسيا بريف درعا الجنوبي الشرقي مروراً بمعبر نصيب وتلة الدفاع الجوي حتى قرية زيزون بريف درعا الشمالي الغربي.


في الأثناء أشارت وكالة «سانا» الرسمية إلى أنباء تحدثت عن اتفاق بين الدولة والميليشيات المسلحة في كل من سملين، كفر شمس، كفر ناسج، وعقربا بريف درعا الشمالي، ينص على تسليم الميليشيات السلاح الثقيل والمتوسط وتسوية أوضاع الراغبين بالتسوية، وعودة مؤسسات الدولة إلى المناطق المذكورة والمساعدة على عودة من خرج منها.


وبحسب المعلومات التي نقلتها الوكالة، «يبدأ سريان الاتفاق ظهر اليوم الأربعاء»، في حين أكدت وكالة «سبوتنيك»، أن بلدة المطية الواقعة في أقصى جنوب محافظة درعا انضمت إلى بلدات المصالحة الوطنية.


وفي وقت سابق من يوم أمس أقرت مصادر إعلامية معارضة بفرض الجيش سيطرته على 78 بالمئة من مساحة محافظة درعا، على حين تقلصت نسبة سيطرة المسلحين إلى 15.4 بالمئة منها إلى جانب سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على 6.6 بالمئة من مساحة المحافظة.


وأكدت المصادر أن مروحيات الجيش ألقت مناشير على بلدة الحارة بريف درعا الشمالي الغربي، طالبت فيها بخروج المسلحين، وإعادة الأمان إلى البلدة.


من جهة ثانية، منع تنظيم «جيش خالد بن الوليد» المبايع لداعش، المدنيين من الخروج من مناطق سيطرته بعدما حاولوا المغادرة هرباً من أن يستخدمهم التنظيم دروعاً بشرية في مواجهة الجيش.


إلى ذلك فتحت وحدة من الجيش العربي السوري، الطريق الممتد من مدينة درعا إلى بلدة اليادودة بالريف الغربي للمحافظة، تمهيدا لعودة الأهالي المهجرين ودخول وحدات الجيش إليها.


وقامت آليات الهندسة في الجيش، بفتح الطريق المؤدي إلى بلدة اليادودة بعد قبول المجموعات المسلحة بتسليم جميع أسلحتها للجيش وتسوية أوضاع أفرادها.


وكشفت وكالة «سانا» أنه من المقرر أن تقوم المجموعات المسلحة بالبلدة في وقت لاحق، بالبدء بتسليم أسلحتها ثم دخول وحدات الجيش لتأمين البلدة وعودة العائلات التي هجرتها المجموعات الإرهابية في وقت سابق إلى منازلها.


وأشارت الوكالة إلى الأهمية الإستراتيجية الكبيرة لبلدة اليادودة بحكم موقعها الجغرافي حيث تعد البوابة الرئيسة باتجاه الريف الغربي لمحافظة درعا، وستشكل منطلقاً لاستكمال وحدات الجيش عملياتها لإنهاء الوجود الإرهابي على هذا المحور.


في غضون هذه التطورات، نفت وزارة الدفاع الروسية صحة التقارير الإعلامية حول مقتل عسكريين روس في درعا، أو في أي مناطق أخرى بسورية في الآونة الأخيرة، وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: «لم تكن هناك أي خسائر في الأرواح بصفوف العسكريين الروس، تلك الأنباء الكاذبة حول سقوط العسكريين الروس في سورية يلفقها عناصر تنظيم «داعش» بشكل متعمد».


وأكد البيان الوزاري أن كل العسكريين الروس الموجودين في سورية «سالمون وبصحة جيدة ويواصلون أداء واجباتهم وفقاً للخطة المقررة».


إلى ذلك وفي تطور متوقع، قالت مواقع إلكترونية داعمة للمعارضة: إن السلطات الأردنية سمحت مؤخراً بدخول قادة الميليشيات في الجنوب مع ذويهم، إلى أراضيها، من بينهم: قائد «جيش اليرموك» أحد أهم التنظيمات الإرهابية في الجنوب، وقائد «فرقة فلوجة حوران»، وقائد «فوج المدفعية»، والقيادي في «جيش اليرموك»، ومراسل لقناة الجزيرة القطرية.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout