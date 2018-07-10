سعد الحريري عبر تويتر: اعبر عن اعتذاري الشديد من المواطنين

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غرّد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عبر تويتر: "تعليقاً على الفيديو الذي يظهر وجود سيارة اسعاف في طريق قطعت اثناء تحرك موكبي من بيت الوسط، آسف لقيام البعض باستغلال هذه الصدفة غير المقصودة، واعبر للمناسبة عن اعتذاري الشديد من المواطنين الذين يصادفون قطع الطرقات جراء التدابير الأمنية التي ترافق تنقلاتي. آملاً أن تتهيأ الظروف التي تعفيني من توجيهات أجهزة الأمن والحماية"

وكان قد انتشر فيديو يظهر سيارة اسعاف محتجزة في صف من عجقة السير على مدخل شارع الحمرا كان قد تسبب بهذه العجقة مرور موكب الرئيس سعد الحريري وانتشر هذا الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى استهجان الناس عن هذا التصرف خاصة بعد نزول عنصر الصليب الاحمر ليخبر عنصر الحماية لفتح الطريق ولكن الدركي لم يستجب لاستغائة عنصر الصليب الاحمر