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مينك انت يا جبران؟

مينك انت يا جبران، و شو مفكر حالك عم تعمل؟ من وين جيت؟ من وين خلقت؟

مينك انت يا جبران تا ترجع حقوق المغتربين، و تسمحلن يشاركوا بالانتخابات لأول مرة بتاريخ لبنان؟

مينك انت تا ترجع الجنسية اللبنانية للمغتربين من اصول لبنانية؟

مينك انت تا توقف بوجه الكل و ترجع المسيحيين للدولة من خلال التعيينات الديبلوماسية و الادارية؟

مينك انت تا تعترض على توظيف 10% بس مسيحيين بملاك الدولة؟

مينك انت تا تعمل مشاريع ترجع الكهربا 24 ساعة؟

مينك انت تا بدك توقف بوجه مافيات الموتورات؟

مينك انت تا بدك توقف نهب صرلو 40 سنة؟

مينك انت تا تصر على ميزانية تراعي العيش المشترك و تساعد الاقتصاد عالنهوض؟

مينك انت بدك توقف حيتان الفساد يلي عم يستفيدو من تدهور الاقتصاد لمصالحن الخاصة؟

مينك انت تا تستشير اهم شركات الاقتصاد تا تقدملنا دراسة تا نعالج الوضع الاقتصادي المهتري من 40 سنة؟

مينك انت تا تخطط و تنفذ مشاريع سدود تا ترد المي للشعب؟

مينك انت تا بدك توقف بوجه حيتان السيترنات و توقفلن شغلن؟

مينك انت يا جبران تا تجي هلق تعمل قوانين للنقط يلي موجود من ميات السنين ببحرنا؟

مينك انت تا قوانين النفط تبكلها تا ما يستفيدوا الفاسدين؟

مينك انت تا توقف هدر وزارة المهجرين؟

مينك انت تا توقف هدر مجلس الجنوب؟

مينك انت تا توقف هدر كازينو لبنان؟

مينك انت تا تةقف هدر و تهريب الجمارك؟

مينك انت تا بدك توقف هدر وزارة المالية و التهرب الضريبي؟

مينك انت تا بدك توقف المياومين يلي 10% منن بيشتغلوا ؟

مينك انت يا جبران تا توقف بوجه الجمعيات الوهمية يلي عم تستفيد من اموال الدولة لجيبتها؟

مينك انت تا تطالب بتشغيل و تطوير مستشفيات حكومية و توقف بوجه اصحاب المستشفيات الخاصة؟

مينك انت يا جبران تا تخطط لعودة التعليم الرسمي تا يكون من اهم المدارس و توقف بوجه اصحاب المدارس الخاصة؟

مينك انت تا تنط من بلد لبلد و تجتمع بوزرا خارجية العالم و توقف بوجه امير ولي عهد سعودي لانو انخطف رئيس وزراءنا؟

مينك انت تا بدك ترجع السوريين لبلدن حفاظا على لبنان؟

مينك انت تا تهدد ممثلي المجتمع الدولي بتوقيب الاقامات و تتحدى اكبر البلدان يلي ما بدن العودة للنازحين؟

مينك انت تا تكون رئيس اكبر حزب مسيحي و اكبر تكتل بتاريخ لبنان؟

مينك انت تا تكون على علاقة ممتازة مع حزب الله و علاقة ممتازة مع سعد الحريري؟

مينك انت تا تصوت ضد سوكلين و تطالب بخطة بيئية سليمة للنفايات؟

مينك انت تا تركض كرمال مؤتمرات دعم لبنان و دعم الجيش اللبناني؟

مينك انت تا تقول للبلطجي بلطجي و للكذاب كذاب و للخاين خاين؟

مينك انت تا كل ما واحد اتهمك اتهامات يكون مرجعك القضاء؟

مينك انت تا تفصل القضاء عن السياسيين و تحصنو؟

مينك انت تا توقف بوجه من سرق و نهب و استفاد من خيرات البلد من 40 سنة لليوم؟

انت عم تتخايل يا جبران قدي في فاسدين بلبنان؟ انت عم تتخايل كل فاسد كبير كم فاسد زغير عندو؟

انت عم تتخايل الفساد بالدوا و الصحة و الاكل و البيئة و الزراعة و الصناعة و التجارة و ادارات الدولة و السياحة و الكهربا و المي و المستشفيات و النقابات و الاعلام ...؟

انت بتعرف انو اكبر الفاسدين ينتمون لنقابات بتحميهن و صاؤوا اكبر من القضاء؟

انت بتعرف انو اكبر فاسدين هني معك بالحكومة و الحكم؟

انت بتعرف انو الفساد واصل للاديان و المذاهب؟

انا بعرف انك بتعرف كل هول؟ سؤالي الك، مينك انت تا تجي توقف بوجن كلن؟ مينك انت تا توقف بوجه 40 سنة فساد و مفسدين و حراميي؟ من وين جيت انت؟

مينك انت يا جبران تا توقف ضدن؟

قلن مين انت؟

قلن انو في وراك رئيس و قائد و داعم مشرف على كل هالامور, قلن انك رئيس حزب كل تاريخو و نضالو سرقتوهن منو, قلن انت ابن حزب اسمو تيار وطني حر، قلن انك ابن مدرسة اسما مدرسة ميشال عون. منعرف انو ما بقا يسترجو يهاجموا رئيس الجمهورية نظرا لوزنو الشعبي فانت رح تكون البديل لانتهاء ولايتو.

فيا جبران بدك تتحمل كتير بدك تحمل عن الرئيس كتير بدن يلبسوك كتير تهم من عمالة ساعة لاسرائيل و ساعة لسوريا بدن يلبسوك سرقات و يتهموك بالفساد والكوميسيونات.

عرفنا مينك انت يا جبران.....

شربل بو انطون