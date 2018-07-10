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تلوث الشواطىء في لبنان ... حقيقة او شائعة؟؟

سؤال يطرحه المواطنون... خصوصاً بعد ما كشفه تقرير اعدته مصلحة الابحاث العلمية و الزراعية عن تحاليل تُبين ان المياه غير صالحة للسباحة....

في المقابل نشرت الجامعة الاميركية في بيروت نتائج التحاليل التي اُجريت على مساحة الشاطئ التابع للجامعة و جاءت النتيجة ايجابية ما استدعى العجب و الاستغراب و التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي

اذا تصنيف شواطىء لبنان بين خطرة و اقل خطورة يختلف بحسب القرب من مكبات النفايات و مصبات المجارير و المدن الصناعية ... و في ما يخص تحذير الاطباء من الخطورة المباشرة من السباحة باعتبار انها تسبب الامراض المعوية و الجلدية عدا عن الالتهابات.... فلا داعي للقلق. يبقى علينا انتظار نتائج مركز ابحاث العلوم البحرية المقرر الاعلان عنها في الايام القليلة المقبلة...