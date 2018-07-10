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جنبلاط يغرّد والردود تتوالى، فبعد تغريدتِه أمس حول ما سماه البوارج، تغريدةٌ جديدة اليوم

10
JULY
2018
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مرة جديدة تثير تغريدات رئيس اللقاء الديمقراطي النائب السابق وليد جنبلاط التعجّب مما يكتب، ومرة جديدة يأتيه الرد المناسب من المصدر المناسب، جنبلاط سأل عبر تويتر:لماذا لا يأتي فريق السلطة على ذكر القانون رقم ١٠ الذي يضع شروطا تعجيزية لعودة اللاجئين السوريين، فتكتفي السلطة برسالة وليد المعلم، وما ادرانا بادواره السابقة قبيل اغتيال الحريري. واضاف: اين هي الخطوات الاصلاحية الجدية لتخفيف العجز والحفاظ على النقد بدل التبشير بالانهيار؟ وجنبلاط كان قال امس: كفى الاستهتار بعقول الناس بأن الاقتصاد اللبناني قد ينهار نتيجة وجود المشردين السوريين. اوقفوا تلك المتاجرة العنصرية الرخيصة. وكأن الانهيار مطلوب لاضعاف لبنان وافقاره وجعله لقمة سائغة بلا اية مناعة بعد تسليم درعا للنظام .اوقفوا البوارج التركية السبب المركزي للعجز في الموازنة

 وفي وجه تغريدات جنبلاط سلسلة ردود لأعضاء تكتل لبنان القوي وعدد من الشخصيات السياسية، ومن بينهم النائبان سيزار ابي خليل والان عون

بدوره غرد رئيس كتلة ضمانة الجبل الوزير طلال أرسلان على تويتر رادّاً على جنبلاط فقال:ما بين عامي 2011 و 2012، أي في الفترة الأولى من اندلاع المؤامرة الكونية على سوريا، سارع جنبلاط عبر مبعوثه الشخصي إلى غرفة "الموك"، وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك في حكومة ميقاتي، إلى الضغط والسعي بكل الوسائل إلى فتح الحدود على مصرعيها، لإدخال النازحين السوريين إلى لبنان، إذ نتج عن هذه الخطوة أزمة كبيرة ندفع ثمنها يوميا منذ 7 سنوات.

أضاف: اليوم وبوقاحتهم المعهودة، وبدلا من الاعتراف بالخطر الداهم جراء هذا الامر، والذي يؤثر علينا اقتصاديا وديمغرافيا وأمنيا، يصرون على المكابرة بموقفهم، وطبعا كالعادة بطلب خارجي مستجد، ويرفضون إدراج عودة النازحين إلى سوريا في البيان الوزاري للحكومة المقبلة، مما يؤسس إلى خلق خلاف داخلي حول موضوع النازحين، بعد أن أصبحت هذه المعضلة تحظى بتوافق شبه تام بين اللبنانيين بضرورة حلها.

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