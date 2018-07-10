تويني يتقدم بإخبار حول تهريب منتوجات زراعية من سوريا إلى لبنان‎

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تقدم وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني اليوم بإخبار إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود حول موضوع تهريب منتوجات زراعية عبر المعابر الحدودية مع الدولة السورية باتجاه لبنان.

وجاء في الإخبار أنه يتم تهريب هذه المنتوجات "دون استيفاء ما يتوجب من رسوم جمركية على إدخالها"، ما تسبب بأضرار كبيرة على المزارعين اللبنانيين الذين يتعذر عليهم تصريف منتوجاتهم "في سوق يتم إغراقه يومياً" بمنتوجات سورية خلافاً للاتفاقات بين الدولتين.

وطلب الوزير تويني بموجب هذا الإخبار اتخاذ الإجراءات المناسبة والادعاء على من يثبت القانون تورطهم.