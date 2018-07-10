أين بوتين في مشوار روسيا بالمونديال؟

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بعد خروج روسيا من نهائيات كأس العالم بالهزيمة أمام كرواتيا في دور الثمانية تحدث بعض المشجعين عن غياب الرئيس فلاديمير بوتين الذي لم يحضر سوى مباراة واحدة في أفضل مسيرة لروسيا بالنهائيات منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

وحضر بوتين المباراة الافتتاحية لروسيا ضد السعودية لكنه غاب عن المواجهات الأربع التالية رغم مخالفة منتخب بلاده للتوقعات ووصوله لدور الثمانية بعدما دخل النهائيات وهو أقل المنتخبات المشاركة تصنيفا.

وقالت نزيجار وهي قناة إخبارية شهيرة على تطبيق تليجرام "أين الرئيس".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، قال المشجع بافل جونداريف لرئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف الذي حضر مباراة كرواتيا "أبلغ بوتين أن رجالنا كانوا سيفوزون لو حضر هو (المباراة)".

وقال موقع زناك دوت كوم الإخباري إن الروس على وسائل التواصل الاجتماع حائرون ويريدون معرفة سبب غياب بوتين.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريح لرويترز الاثنين إن جدول بوتين شمل حضور المباراة الافتتاحية والأدوار النهائية فقط. وأضاف أن الرئيس قلل حضوره لأن المباريات "تقام في ذروة يوم العمل".

وأوضح بيسكوف "إنه لا يلعب كرة القدم لكن بالطبع يشجع الكرة مثل الغالبية الساحقة من الروس".

وبينما غاب بوتين عن مباراة روسيا وكرواتيا بدور الثمانية حضرت نظيرته الكرواتية كوليندا جرابار-كيتاروفيتش المباراة وارتدت زيا بلوني علم بلادهما الأحمر والأبيض.

وسيسافر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور مباراة فرنسا وبلجيكا بالدور نصف النهائي الثلاثاء بينما لا يخطط بوتين لحضور تلك المباراة.

وتتضارب الروايات في موسكو بشأن سبب غياب بوتين. وقد حصل بوتين على الحزام الأسود في الجودو، وهو مشجع متحمس لهوكي الجليد، ونقل موقع "ذا بل" الروسي عن مسؤول كبير قوله إن سبب غياب بوتين هو قلة اهتمامه بكرة القدم.

وقال محلل سياسي يقيم في موسكو إن التفسير الحقيقي هو رغبته في عدم ارتباطه بهزيمة محتملة لفريقه خاصة مع ارتفاع مستوى الفرق التي تواجهها روسيا مع تقدمها في أدوار خروج المغلوب.

وقال المحلل السياسي فاليري سولوفي "يفضل فلاديمير بوتين أن يرتبط بالانتصارات ولا يريد أن يرتبط بهزائم. لديه هذه الصفة دوما وتنمو معه".

وحضر رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف مباراتي روسيا في أدوار خروج المغلوب وهما الفوز على إسبانيا بدور الستة عشر والهزيمة أمام كرواتيا.

وقال بيسكوف إن بوتين وجه دعوة لمدرب ولاعبي المنتخب لمناقشة كأس العالم وذلك عقب الخسارة أمام كرواتيا مشيرا إلى أنه وصفهم بالأبطال.