الإستغلال الجنسي في لبنان تابع.. وأخر فصوله!

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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 12/06/2018، وردت رسالة الى شعبة العلاقات العامة عبر احدى وسائل التواصل العائدة لقوى الامن الداخلي، تتضمن شكوى من سيدة تونسية، حول تعرضها للابتزاز من قبل شخص سوري يقيم في لبنان، ويدعى:

ف. ح. (مواليد عام 1996، سوري)

بالاضافة الى تهديدها بنشر صور خاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بتاريخ 09/07/2018، تمكن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيفه في محلة كفرشيما حيث تبين أنه يقيم في لبنان بطريقة غير شرعية.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.

أودع الموقوف وهاتفه الخلوي الذي ضبط بحوزته القضاء المختص بناءً لإشارته.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير انفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات لأن من شأنه أن يجعل المبتزين يتمادون في جرائمهم ويكررونها.