الرئيس عون عرض العلاقات اللبنانية- الاماراتية مع السفير الشامسي. السفير الاماراتي: لبنان حقق انجازات كثيرة في الاشهر الماضية والامارات لا تزال تدعم استقراره وسيادته ومسيرة النهوض فيه

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع سفير دولة الامارات العربية المتحدة في لبنان السفير حمد الشامسي خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، العلاقات اللبنانية - الاماراتية وسبل تطويرها وتفعيلها في المجالات كافة . واكد السفير الشامسي بعد اللقاء "ان دولة الامارات العربية المتحدة وقفت دائما الى جانب لبنان قيادة وشعبا، وهي لا تزال تدعم استقراره وسيادته ومسيرة النهوض فيه وتتطلع الى مزيد من التعاون في كل الميادين".

واشار السفير الشامسي الى ان لبنان "حقق انجازات كثيرة خلال الاشهر الماضية عززت امنه وسلامة ابنائه وهذا ما يسعد اخوانهم الاماراتيين الذين يريدون كل الخير والسعادة لهم ، وهم يتطلعون دائما الى رؤية لبنان الشقيق سيدا وحرا ومستقلا ومتعافيا .وقد حمّلني فخامة الرئيس تحياته الى القيادة الاماراتية الرشيدة، مستذكرا بالخير والوفاء الراحل الكبير صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان مؤسس الدولة ورائد وحدتها، الذي كانت لوقفاته الى جانب لبنان الشقيق الاصداء الايجابية التي لا تزال ترسم اسس العلاقات بين البلدين الشقيقين" .