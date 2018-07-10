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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 تموز 2018

10
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الأخبار
العين على حدود الجولان: لا «موك» بعد اليوم
باخرة الكهرباء الثالثة: «طُعمٌ» أَكلَته الحكومة
‫بنوك تحتجز «كوتا» الإسكان خدمة لتجار مدينين لها!
‫الضمان الاختياري: معاناة المنتسبين تتمدّد

البناء
الأسد يتحدّث للدبلوماسيين متجاهلاً العروض... وارتباك في واشنطن وتل أبيب عشية قمة ترامب بوتين
الجيش السوري يحسم درعا ويتوجّه نحو حدود الجولان... واستعداد لمواجهة أيّ تدخل «إسرائيلي»
الأزمة الاقتصادية لا تحرّك المسار الحكومي... وتراشق بالاتهامات حول الأسباب والمسؤوليات

الجمهورية
المنطقة أمام تحولات.. وفي لبنان لا مبالاة
أردوغان: ولاية جديدة بنظام رئاسي
"التيار" للحريري في الانتخابات: قاطع "القوات" وإلا!
ارسلان المنتفض لـ"الجمهورية": طفى ولدنة
ماذا يحدث في كواليس التمديد لـ "اليونيفيل"؟

اللواء
ولادة للحكومة متعسرة .. والحريري لحلّ العقد أولاً
تفاهم معراب والإمارة
برّي يلوّح بالورقة النيابية.. والمصارف برفع الفائدة.. وجنبلاط يحمل باسيل عجز الكهرباء
إسرائيل تهدد الأسد بـ«رد عنيف» على أي انتشار في الجولان
النظام يحاصر جيب المعارضة في درعا على وقع عمليات النزوح
الأحمد على رأس وفد يصل دمشق للقاء مسؤولين سوريين وفلسطينيين

الديار
انذار بري يهز الفاعليات والاحزاب والكتل ويلزم الجميع بتشكيل الحكومة
العونيون والقواتيون.. خلاف مستمر وتفاهم معراب يلزمه تفسير

المستقبل
اتصل برئيسي الجمهورية والمجلس.. وعون يترقب ولادة الحكومة "بين عشية وضحاها"
الحريري يستأنف المشاورات "ليُبنى على الشيء مقتضاه"
نزوح الآلاف من ريف درعا.. و200 ألف على حدود الجولان

L'Orient-Le Jour
Vers une redynamisation du Parlement face au blocage de l’exécutif

The Daily Star
Hariri, Berri to talk Cabinet formation impasse

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