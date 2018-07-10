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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 10 تمّوز 2018

10
JULY
2018
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البناء
خفايا
تمنّى سياسي بارز أن تحمل الأيام المقبلة مفاجآت سارّة للبنانيين، وقال أمام زوّاره خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه أبلغ هذا التمنّي إلى أكثر من مسؤول طالباً منهم التخفيف قدر الإمكان من المواقف السياسية الحادّة والصدامية، والعمل جدّياً على تسريع تشكيل الحكومة الجديدة، حتى لو اضطرهم الأمر لتقديم بعض التنازلات، وذلك من أجل تعزيز المناخ الإيجابي الذي يرافق موسم الاصطياف الواعد، وهو ما يحتاجه فعلاً لبنان واللبنانيون في هذا الزمن الاقتصادي الصعب...
كواليس
قالت مصادر متخصصة بمتابعة الإعلام الإسرائيلي إن تعليمات صارمة صدرت للصحف والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية من المراجع الأمنية والعسكرية، بعدم تناول موضوع العودة لاتفاق فك الاشتباك المعمول به منذ العام 1974 على حدود الجولان وعدم الخوض في تحليلات تتصل بالتجاهل السوري للعرض الإسرائيلي الذي أطلقه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بهذا الخصوص.

الجمهورية
قال حزب بارز إن الجو الإيجابي لتأليف الحكومة كان مُصطنعاً والمسؤولون سافروا لأنهم كانوا يعلمون أن لا حكومة قريبة في الأفق.
تُردِّد أوساط حزبية بارزة عندما تُسأل عن خلاف رئيس تيار ورئيس حزب فتقول:»لم يسألنا قبل الإتفاق والآن لا نتدخّل».
تدخّل مرجع كبير في خلاف إستفحل أخيراً بين نائب حالي ونائب سابق ينتميان إلى الفريق السياسي نفسه.

اللواء
لغز
بعيداً عن الأنظار، بدأت مؤسسات مصرفية ومالية الاستغناء عن عدد من الموظفين، وأخذ الحيطة من الخروج إلى الإعلام!
غمز
يحمّل تكتل نافذ في الشوف أحد نوابه الذين أعيد انتخابهم مسؤولية رسوب أحد النواب، الذين كان يرغب في إنجاحهم.
همس
أعطى رئيس تيّار موالٍ تعليماته بعدم الرد على حليف افتراضي سابق قبل عودته إلى بيروت.

المستقبل
يقال إنّ تشكيل الحكومة العتيدة يواجه مخاضاً تجاذبياً لأن القوى السياسية تتعامل معها بوصفها حكومة «ثلاثية الأبعاد» ستواكب ثلاثة استحقاقات رئاسية ونيابية وبلدية.:

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