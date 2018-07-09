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في قصر بعبدا، الرئيس عون يؤكد لسيغريد كاغ أن الحكومة المقبلة ستولي الاقتصاد واستكمال مكافحة الفساد عناية خاصة

9
JULY
2018
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الحكومة المقبلة ستولي عناية خاصة بالشأن الاقتصادي واستكمال عملية مكافحة الفساد، هذا ما أكده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي في هولندا سيغريد كاغ، مشيرا الى أن هذا التوجه الحكومي سيأتي بالتزامن مع معالجة سائر المسائل التي تهم اللبنانيين في ظل الاستقرار الامني الذي تنعم به البلاد منذ اكثر من سنة ونصف سنة.

من جهتها اعتبرت كاغ أن لبنان قادر على لعب دور ريادي في المنطقة لاسيما عند بدء عملية اعادة اعمار سوريا، وذكّرت بموقف بلادها الداعم لتعزيز التعاون مع لبنان في مجالات عدة لاسيما في الشأنين الاقتصادي والزراعي لمواجهة التداعيات التي سببها نزوح السوريين الى لبنان منذ عام 2011.

وفي بعبدا رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي الذي ابدى ثقته بحكمة الرئيس عون والقدرة على جمع اللبنانيين للنهوض بالبلد وحفظ استقرار، داعيا القوى السياسية إلى تسهيل ولادة الحكومة بعيدا من المحاصصة والمقايضات السياسية. 

الرئيس عون وخلال استقباله أفراد عائلة المسعف في الصليب الاحمر الشهيد حنا لحود قال ان الشهيد لحود يمثل لبنان المحبة والانسان، وقد استحق الوسام الذي رغبت في تمييزه به عن جدارة، محييا شجاعة الشهيد لحود ومعتبرا ان كل من يتطوع في الصليب الاحمر يزخر بالعطاء من دون مقابل او حدود.

وفي قصر بعبدا رئيس "البيت اللبناني" في لوس انجلس جوزف كركي.

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