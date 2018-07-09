الاسكان يمتنع بدءاً من اليوم عن قبول طلبات قروض جديدة، فما هي اسباب وتأثيرات هذه الازمة؟

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توقفت قروض الاسكان الى اجل غير مسمى ، كالصاعقة نزل هذا الخبر على اللبنانيين فبعد اشهر من استنفاد المصارف للكوتا المالية المخصصة لها ها هو مدير عام الاسكان يطلب عدم استقبال اي طلب قرض سكني جديد اعتبارا من اليوم

قبل الانتخابات وعد اللبنانيون بانهاء هذا الملف عبر تغطية فرق فوائد القروض الجديدة بقيمة ألف مليار ليرة كما قال حينها وزير المال ، جاءت الانتخابات وانتهت ووقعنا في دوامة تشكيل الحكومة اما ازمة الاسكان فمن عقدة الى اخرى، وفيما المعني الابرز وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي غائب عن السمع طيلة هذا النهار، ولان من يحل مشكلة الاسكان يكسب نقاطا سياسية بادرت كتلة المستقبل الى تقديم اقتراح قانون يقضي بتقديم اعفاءات ضريبية للمصارف مقابل دعم الفوائد الاسكانية

من الان وحتى حل هذه الازمة يبقى الاكيد ان تاثيراتها السلبية تطال 38 قطاعا في البلاد ، تاثيرات اقتصادية تضاف الى ازمة اجتماعية اذ يكفي ان تعرفوا ان ثلث الاعراس ارجئت او الغيت لتدركوا حجم القضية

الى متى ستستمر هذه الازمة؟ لا احد يملك الجواب الدقيق الا ان مصدرا رفيعا يقول لل او تي في انه وبانتظار اقرار اقتراح القانون المقدم من المستقبل بامكان مصرف لبنان تخفيف العبء على اللبنانيين، وبدلا من الرزمة المرتقبة عام 2019 ضخ كوتا اضافية هذا العام وتمويل المؤسسة العامة للاسكان بحوالى 500 مليار ليرة لتسيير شؤونها ولكن هل يقدم مصرف لبنان علظ هذه الخطوة ؟ اما ان الازمة هي ازمة صلاحيات بالدرجة الاولى بين السلطة المالية المتلمثلة بالحكومة والنقدية المتمثلة بمصرف لبنان؟