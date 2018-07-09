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باسيل: لبنان عازم على محاربة اي سياسة لابقاء النازحين السوريين

-الوضع الاقتصادي في لبنان على وشك الإنهيار بسبب الإعداد الكبيرة من النازحين

كاغ: هولندا تبحث عن وسائل لتعزيز التعاون مع لبنان في مجالات مختلفة ونتطلّع الى الاستثمار والى تعزيز اقتصاد لبنان

التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الانمائي في هولندا سيغرد كاغ.

وعقد الوزيران مؤتمرا صحافيا مشتركا، استهله الوزير باسيل بالقول:ان لبنان مسرور جدا لاستقبالكم كصديقة حقيقية لبلدنا ، ونقدرعاليا اختيار لبنان الى جانب الاردن والعراق في سلم اولويات سياسة هولندا الخارجية. ونشكر مساعدة هولندا للبنان التي ستبلغ قيمتها في خلال السنوات الاربع المقبلة 200 مليون يورو، على ان يكون المبلغ قابلا للزيادة.

ان زيارة الوزيرة كاغ تندرج في سياق وضع اللمسات الاخيرة على هذا المسار الذي سينطلق في تشرين الاول 2018. وعرضت هولندا استضافة اجتماع تقييمي لمؤتمر سيدر في 2019، كما سينعقد الاجتماع الثالث لمجموعة التخطيط الاستراتيجي في الربيع القادم.

ونشكر الحكومة الهولندية لمساعداتها المالية في اطار ازمة النزوح السوري عبر الصليب الاحمر اللبناني، اضافة الى المساعدات الاجتماعية والتربوية ، وفي مجالات كثيرة اخرى منها ادارة المياه و الزراعة لا سيما في قطاع الزهور.

واضاف: شددت امام الوزيرة كاغ على ان الوضع الاقتصادي على وشك الانهيار بسبب عبء وجود النازحين السوريين في لبنان. ونرى ان الحل المستدام الوحيد المقبول هو في عودة هؤلاء عودة امنة وكريمة، كانت قد بدأت وانطلقت ببطء وبتدرج، وذلك في ضوء الهدوء القائم في معظم المناطق السورية، ونريد تعزيز هذه العودة من خلال سياسة التشجيع بدلا من سياسة منع العودة. وشددنا مجددا ان لبنان يحترم دائما مبدأ عدم الاعادة القسرية، ولكن النازحين السوريين انفسهم يطالبون بتسريع عودتهم.

وتابع: ان لبنان لا يعارض فقط اي سياسة خارجية او دولية هادفة الى بقاء هؤلاء في لبنان، بل انه عازم على محاربة مثل تلك السياسات والانتصار عليها، بما في ذلك بيان بروكسل الاخير، والاجراءات التي اتخذتها المفوضية العليا للاجئين. واكدت ان العودة التي يدعمها لبنان والسوريون اثبتت فعاليتها بقوة.

واضاف: ان لبنان يرفض كل الاعمال العدائية التي ترتكبها اسرائيل بحق سيادته، وان لبنان يذكر المجتمع الدولي بالدعوى التي رفعها الى المحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل، لارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وفي حال تم تجاهل هذه القضية مجددا، فإن ذلك يدل على غياب المحاسبة الدولية، ما يشجع اسرائيل على الامعان في ممارسة ارهاب الدولة.

وختم: شددت على ان لبنان استعاد استقراره السياسي وامنه الداخلي ووحدته الوطنية وقدرته على اتخاذ القرارات، وذلك عزز استقلالنا وسيادتنا، وسيمكننا ايضا من تعزيز مؤسساتنا لبناء دولة القانون ومحاربة الفساد وتمهيد الطريق للنهوض بالاقتصاد.

الوزيرة كاغ

من جانبها قالت الوزيرة كاغ: سررت بوجودي في لبنان الذي اعود اليه للمرة الاولى بصفتي وزيرة، وانا مسرورة ان يكون لبنان في اولويات السياسة الهولندية بالنسبة للسياسة الخارجية وللتجارة، ما يعني ان هولندا تبحث عن وسائل لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة.

وقد بحثت في اجتماعي مع الوزير باسيل موضوعي التجارة الدولية والتعاون الدولي وتناولنا الاقتراحات الجديدة، ونتطلع الى سبل الاستثمار وتعزيز اقتصاد لبنان والمساعدة في خلق وظائف جديدة للشباب اللبناني في مجالات قائمة، واخرى حديثة، مما يعني صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومساعدة المزارعين.

واضافت:نحن مسرورون لما تبلغناه في الاجتماع الثنائي مع الوزير باسيل عن بدء تصدير البطاطا اللبنانية الى هولندا للمرة الاولى، وهذا قطاع مهم جدا سيعزز قدرة عائلات لبنانية عديدة. ويمكن المساهمة في تعزيز اقتصاد لبنان ومحاربة البطالة وخلق وظائف جديدة عبرالشراكة والنفاذ الى الاسواق والاستثمار في مجالات اساسية، منها المجال التقني.

وتابعت: ان الاقتصاد الهولندي هو في الخطوط الامامية، في قطاع الابتكار والتقنيات، وهناك مجالات عديدة يمكن ان ندخل في شراكة مع لبنان فيه، اذ ان هناك افكارا جديدة ومبتكرة لمساعدة لبنان لمواجهة الضغط الكبير الذي يواجهه منذ بدء الازمة السورية، والذي لم يواجهه اي بلد اخر مثلما فعل لبنان والاردن لجهة استضافة هذا العدد الكبير وضيافته الكريمة لهم لفترة طويلة من الزمن.

وفيما اكدت كاغ ان هولندا ستبذل ما بوسعها لمساعدة لبنان في تحدي مواجهة ازماته والتطلع والبحث عن ازدهار مستدام وملموس لأن ذلك يفيد الامن والاستقرار، اشارت الى ان مبلغ 200 مليون يورو هو عبارة عن منحة للبنان وليس قروضا، بالاضافة الى تمويل يعتمد على تطبيق مقررات مؤتمر سيدر. كما ان هناك ادوات اضافية لتمويل قطاعات ومؤسسات موجودة، ونتشارك والشعب اللبناني حبنا للاستثمار.

وختمت: موقفنا يتطابق مع موقف المفوضية العليا للاجئين، وتركيزنا على العودة الكريمة والامنة للنازحين كما اشار الى ذلك الوزير باسيل