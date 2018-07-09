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درغام يلتقي مدير مؤسسة الاسكان: حريصون على تخطي الأزمة والحفاظ على الاقتصاد الوطني

9
JULY
2018
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بحث رئيس لجنة الاسكان في "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام بتداعيات المؤسسة العامة للإسكان، عقب الأزمة التي تمر بها والقرار التي اتخذ بعدم قبول أي طلب قرض سكني جديد  حتى إشعار آخر.
 
وللغاية التقى درغام المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود، وجرى التداول في كيفية إيجاد الحلول لهذا القطاع الذي يشكل العامود الفقري للاقتصاد اللبناني، مشددا على أن هذه المؤسسة وجدت لدعم فئة محدودي الدخل والشباب.
 
وأضاف: "لا يخفى على أحد الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السواد الأعظم من اللبنانيين، كما أن بعض الاقتراحات لا تلحظ دعم جهاز الإسكان للقوى الأمنية ، وهذا أمر لا نقبل به على الاطلاق كتكتل لأننا حريصون على الأوضاع العامة وتحسين قدرات القوى الأمنية على وجه التحديد".
وختم درغام: "سنعمل كتكتل بالتنسيق مع المؤسسة العامة للاسكان على ايجاد حلول سريعة من شأنها الحفاظ على الاقتصاد الوطني والخروج من هذه الأزمة".
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