باسيل بعد لقائه سيغريد كاغ: الوضع الاقتصادي بلبنان على وشك التدهور بفعل وجود اعداد كبيرة من النازحين

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أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ان "الاقتصاد في لبنان على وشك التدهور والانهيار بسبب أزمة النازحين السوريين والحل الوحيد المقبول هو عودتهم الآمنة والكريمة الى سوريا".

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة التجارة الدولية والتعاون الانمائي الهولندية سيغريد كاغ: "النازحون السوريون يطالبون بأنفسهم بتسريع العودة ولبنان يعرب عن عزمه لمحاربة أي سياسة لإبقاء النازحين السوريين".

وتابع: "لبنان استعاد استقراره السياسي وأمنه الداخلي ووحدته الوطنية وهذا ما عزز استقلالنا وسيادتنا ويجب أن نعزز مؤسساتنا لمحاربة الفساد".

بدورها، أكدت كاغ ان "هولندا تبحث عن وسائل لتعزيز التعاون مع لبنان في مجالات مختلفة"، مضيفةً: "نتطلع الى الاستثمار والى تعزيز اقتصاد لبنان".

وأشارت الى انّ " لبنان استضاف عدداً كبيراً من النازحين السوريين وهولندا ستحاول ما بوسعها لبذل المزيد لمساعدة لبنان في تحدي مواجهة أزماته"، لافتةً الى انّ "الشعب اللبناني يملك في حمضه النووي الرغبة الاستثمارية وهذا ما يتشاركه الهولنديون مع اللبنانيين".