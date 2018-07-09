living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل بعد لقائه سيغريد كاغ: الوضع الاقتصادي بلبنان على وشك التدهور بفعل وجود اعداد كبيرة من النازحين

9
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ان "الاقتصاد في لبنان على وشك التدهور والانهيار بسبب أزمة النازحين السوريين والحل الوحيد المقبول هو عودتهم الآمنة والكريمة الى سوريا".
 
 
وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة التجارة الدولية والتعاون الانمائي الهولندية سيغريد كاغ: "النازحون السوريون يطالبون بأنفسهم بتسريع العودة ولبنان يعرب عن عزمه لمحاربة أي سياسة لإبقاء النازحين السوريين".
 
 
وتابع: "لبنان استعاد استقراره السياسي وأمنه الداخلي ووحدته الوطنية وهذا ما عزز استقلالنا وسيادتنا ويجب أن نعزز مؤسساتنا لمحاربة الفساد".
 
 
بدورها، أكدت كاغ ان "هولندا تبحث عن وسائل لتعزيز التعاون مع لبنان في مجالات مختلفة"، مضيفةً: "نتطلع الى الاستثمار والى تعزيز اقتصاد لبنان".
 
 
وأشارت الى انّ " لبنان استضاف عدداً كبيراً من النازحين السوريين وهولندا ستحاول ما بوسعها لبذل المزيد لمساعدة لبنان في تحدي مواجهة أزماته"، لافتةً الى انّ "الشعب اللبناني يملك في حمضه النووي الرغبة الاستثمارية وهذا ما يتشاركه الهولنديون مع اللبنانيين".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout