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سابقة في تاريخ الإعلام الرسمي السوري!

9
JULY
2018
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لأول مرة في تاريخ الإعلام الحكومي في سوريا، كلفت وزارة الإعلام السورية مذيعة شابة مديرة لإحدى الإذاعات الحكومية.

وعينت الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون السورية، المذيعة الشابة بيلسان أحمد، مديرة لاذاعة «صوت الشباب» لتكون بذلك أصغر مديرة لمؤسسة إعلامية حكومية في تاريخ سوريا،  بعمر 26 عاماً، تزامناً مع الاحتفال بالعيد السادس عشر للإذاعة.

وتقول أحمد (1992)، إن تعيينها بهذا المنصب هو أمل جديد للشباب بأن لهم حصة كبيرة للتغيير «دون واسطة»، وليس بالضرورة أن ننتظر لعمر الأربعين لنحظى على فرصة للإدارة، ونكون فاعلين، حسب وصفها.

وتولت أحمد إدارة الإذاعة بعد الإعلامية السورية عائشة الخراط، التي تقدمت بطلب رسمي لإعفائها بعد 6 أشهر فقط من توليها المنصب.

وشكرت الخراط وزير الإعلام السوري عماد سارة لتفهم ظروفها وقبول اعتذارها عن الاستمرار في إدارة الإذاعة، وهنأت المديرة الجديدة.

واعتبر البعض من روّاد السوشال ميديا في سوريا أن ما حصل سابقة في تاريخ الإعلام الرسمي السوري، وقال آخرون إنه فرصة للتغيير، وبارقة أمل بأن الحكومة السورية بدأت تعطي الفرصة للشباب.

وتحمل أحمد إجازة في الأدب الانكليزي ولا تزال طالبة ماجستير  في قسم الترجمة الفورية، وعملت سابقاً مذيعة في قنوات سوريا دراما وسما، وقناة تلاقي الحكومية.

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