مخزومي يدعو إلى تسهيل ولادة الحكومة

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زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا. وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.



إثر اللقاء، قال مخزومي إن الاجتماع مع فخامة الرئيس هو للتباحث في التطورات المحلية والخارجية، مؤكداً ثقته بحكمة الرئيس عون وقدرته على جمع اللبنانيين للنهوض بالبلد وحفظ استقراره. وقال مخزومي إن فخامته راعٍ لآمال اللبنانيين بحكومة تواجه تحديات المرحلة لا سيما الوضع الاقتصادي الحرج.



ودعا مخزومي مجدداً القوى السياسية إلى تسهيل ولادة الحكومة بعيداً من المحاصصة والمقايضات السياسية. وأضاف: إن البطالة ووقف قروض الإسكان عاملان لا يضعان حداً لهجرة الشباب، معتبراً أن أزمة النازحين والغموض الذي يكتنف مستقبل المنطقة يجب أن يشكلا دافعاً لتسريع قيام حكومة مسؤولة تمنح لبنان ثقة دولية ضرورية لإنقاذ الاقتصاد. وتوقف عند طلب الحكومة السابقة في مؤتمر سيدر الاستدانة 11 مليار دولار، معتبراً أنها تشكل إضافة إلى الدين العام المتفاقم، خصوصاً أن المؤتمر لم يلحظ أي تطوير للصناعة أو الزراعة أو التكنولوجيا وهذا يشكل عائقاً أمام التنمية. لذا ندعو إلى اعتماد الشفافية في بناء الدولة وفي سياسات الحكومة المقبلة، بدءاً من البيان الوزاري وعليه يجب أن تكون الحكومة المرتقبة مؤتمنة على سياسات شفافة، وأن تأخذ بعين الاعتبار أزمة النازحين.



من جهة أخرى، قال إن الوقوف في صفوف المعارضة أو الموالاة يعود إلى تقديرنا لكل مشروع على حدة، فنحن سنكون إيجابيين حيث يكون المشروع في خدمة الناس ومعارضة حيث يجب تقويم الإعوجاج وليس هنالك معارضة سنية بل ضغوط للإقرار بالتعدد الذي أنتجته الانتخابات.