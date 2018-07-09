رئيس الجمهورية امام وزيرة التجارة الهولندية: الحكومة المقبلة ستولي عناية خاصة بالشأن الاقتصادي واستكمال عملية مكافحة الفساد‎

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ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي في هولندا السيدة سيغريدكاغ، ان الحكومة المقبلة ستولي عناية خاصة بالشأن الاقتصادي واستكمال عملية مكافحة الفساد، وذلك بالتزامن مع معالجة سائر المسائل التي تهم اللبنانيين في ظل الاستقرار الامني الذي تنعم به البلاد منذ اكثر من سنة ونصف السنة. ورحب الرئيس عون بالتعاون القائم بين لبنان وهولندا في المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا الحرص على تفعيل هذا التعاون وتطويره في المجالات كافة. وشكر رئيس الجمهورية للمملكة الهولندية مشاركتها في مؤتمرات دعم لبنان التي انعقدت في روما وباريس وبروكسل، مقدرا الاستعداد الذي ابدته الوزيرة كاغ لاستضافة بلادها مؤتمرا لمتابعة ما توصل اليه المشاركون في مؤتمر " سيدر" الذي انعقد في باريس.

وكانت الوزيرة كاغ، التي شغلت قبل تعيينها في منصبها الوزاري، منصب ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان، قد عبرت للرئيس عون في مستهل اللقاء الذي حضره سفير هولندا في لبنان جانس والتمانس والوفد المرافق، عن سعادتها للعودة الى بيروت وزيرة للتجارة الخارجية في بلادها، مستذكرة الظروف التي عملت خلالها في بيروت. وهنأت رئيس الجمهورية على نجاح الانتخابات النيابية وقرب تشكيل حكومة جديدة. وعرضت لموقف بلادها الداعم لتعزيز التعاون مع لبنان في مجالات عدة، لاسيما في الشأنين الاقتصادي والزراعي لمواجهة التداعيات التي سببها نزوح السوريين الى لبنان منذ العام 2011، ولخبرة هولندا في مجالات التجارة والتدريب الزراعي، مؤكدة على ان لبنان قادر على لعب دور ريادي في المنطقة لاسيما عند بدء عملية اعادة اعمار سوريا.

النائب فؤاد مخزومي

سياسيا، استقبل الرئيس عون رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة محليا واقليميا.

وإثر اللقاء، قال مخزومي إن الاجتماع مع الرئيس عون هو للتباحث في التطورات المحلية والخارجية، مؤكداً ثقته بحكمة الرئيس عون وقدرته على جمع اللبنانيين للنهوض بالبلد وحفظ استقراره. وقال مخزومي إن الرئيس عون راعٍ لآمال اللبنانيين بحكومة تواجه تحديات المرحلة لا سيما الوضع الاقتصادي الحرج.

ودعا النائب مخزومي مجدداً القوى السياسية إلى تسهيل ولادة الحكومة بعيداً من المحاصصة والمقايضات السياسية. وأضاف: "إن البطالة ووقف قروض الإسكان عاملان لا يضعان حداً لهجرة الشباب"، معتبراً أن "أزمة النازحين والغموض الذي يكتنف مستقبل المنطقة يجب أن يشكلا دافعاً لتسريع قيام حكومة مسؤولة تمنح لبنان ثقة دولية ضرورية لإنقاذ الاقتصاد". وتوقف عند طلب الحكومة السابقة في مؤتمر "سيدر" الاستدانة 11 مليار دولار، معتبراً أنها " تشكل إضافة إلى الدين العام المتفاقم، خصوصاً أن المؤتمر لم يلحظ أي تطوير للصناعة أو الزراعة أو التكنولوجيا وهذا يشكل عائقاً أمام التنمية. لذا ندعو إلى اعتماد الشفافية في بناء الدولة وفي سياسات الحكومة المقبلة، بدءاً من البيان الوزاري التي عليها أن تكون مؤتمنة على سياسات شفافة، وتأخذ في الاعتبار أزمة النازحين".

ورداً على سؤال ، قال النائب مخزومي إن الوقوف في صفوف المعارضة أو الموالاة يعود إلى تقديرنا لكل مشروع على حدة، فنحن سنكون إيجابيين حيث يكون المشروع في خدمة الناس، ومعارضة حيث يجب تقويم الإعوجاج. وليست هناك معارضة سنية بل ضغوط للإقرار بالتعدد الذي أنتجته الانتخابات".

رئيس البيت اللبناني في لوس انجلوس

واستقبل الرئيس عون رئيس البيت اللبناني في لوس انجلوس السيد جوزف كركي واطلع منه على النشاطات التي يقوم بها البيت اللبناني لاسيما لجهة تفعيل التواصل بين اللبنانيين والمتحدرين من اصل لبناني في الولايات المتحدة الاميركية عموما وفي لوس انجلوس خصوصا، مع اهلهم واقربائهم في وطنهم الام، منوها بما تقوم به وزارة الخارجية لجمع شمل لبنان المقيم بلبنان المنتشر.

عائلة المسعف الشهيد حنا لحود

واستقبل الرئيس عون افراد عائلة المسعف في الصليب الاحمر حنا لحود الذي استشهد في اليمن خلال تأديته واجبه الانساني مع البعثة الدولية للصليب الاحمر. ورافق افراد العائلة رئيس بلدية بريح صبحي لحود ومختارها الياس رشيد خليل والاب نجا شحادة الخوري وخادم رعية بريح الاب ايلي كيوان. وشكر الوفد الرئيس عون على مواساة العائلة باستشهاد المسعف لحود ومنحه وساما رفيعا تقديرا لعطاءاته الانسانية التي بلغت مرتبة الاستشهاد.

ورد الرئيس عون محييا شجاعة الشهيد لحود معتبرا ان كل من يتطوع في الصليب الاحمر يزخر بالعطاء من دون مقابل او حدود.

وقال: "ان الشهيد لحود يمثل لبنان المحبة والانسان، وقد استحق الوسام الذي رغبت بتمييزه به عن جدارة"، مشددا على "ان امام من يبذل حياته في سبيل انقاذ الاخرين تصغر العطاءات وتبقى كلمات التضامن قاصرة عن التعبير عن حجم الخسارة".