بالصورة - استقالة خمسة اعضاء من تيار المرده في عكار

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قدم خمسة اعضاء في تيار المرده في عكار استقالاتهم من التيار وذلك في كتاب رسمي وجه الى الوزير سليمان فرنجية .

والمستقيلون هم : خالد قهوجي ، جميل انطونيوس ، وليد السحمراني ، محمد الشامي ، حافظ قهوجي .

وقد جاء بالكتاب الذي وجه للوزير سليمان فرنجية التالي :

جانب معالي الوزير سليمان بيك فرنجية جزيل الاحترام

المستدعي : خالد رشيد قهوجي عضو في تيار المردة وبعض الأعضاء.

الموضوع : الموافقة على طلب استقالتنا

تحية احترام ملؤها الاحترام والتقدير ،

معالي الوزير نعتذر على الجرأة والوقوف أمامكم لتقديم استقالتنا من تيار المردة والذي كنا فيه أوفياء منذ تاريخ تأسيسه ومخلصين لكم ولتياركم وكنا نبذل أقصى جهودنا وامكانياتنا في انجاح دور التيار في عكار وكل ذلك من أكبر محبتنا لكم ولتياركم ، ولكن تفاجئنا بانه ليس لنا دور أو اكرامية في هذا التيار بل بالعكس تفاجانا باللامبالاة وعدم الاهتمام.

نرجو من حضرتكم الموافقة على طلب استقالتنا هذا كنتم وما زلتم لكم في قلوبنا كل الود والاحترام. وتفضلوا بقبول الاحترام .