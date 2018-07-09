مكتب جريصاتي: مقال "الأخبار" حول ملفّ القرصنة عارٍ من الصحة

A + A -

أصدر المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي بياناً أوضح فيه أنّ "ما ورد في صحيفة "الأخبار" عدد 9 تموز 2018 بقلم الصحافي رضوان مرتضى وبعنوان مثير "جريصاتي يلفلف ملف القرصنة الإلكترونية لماذا؟ هو عار تماماً من الصحة لجهة دور الوزير في هذه القضية".



وأشار البيان إلى أنّ جريصاتي "وما أن علم بالقضية، واكبها لأهميّتها ولم يتدخل في عمل القضاء أو الضابطة العدلية التي تجري التحقيقات الأولية لجلاء الملابسات كافة".



وتمنىّ مكتب جريصاتي "ألا يقحم إسمه في أخبار تحمل إتهاماً له قبل سؤاله عنها"، مشيراً إلى أنّ "المقال المذكور يحتوي على تناقضات كثيرة عن موقف الوزير الذي نختصره كما يلي: عدم التدخل في الشأن القضائي ومواكبة مجريات القضية لأهميتها وإفادة المراجع العليا عن ما يصله بشأنها بالحدود التي تتيحها سرية التحقيق، وإحالة مراجعيه إلى القضاء المختص. الإثارة في مكان، والحقيقة في مكان آخر".