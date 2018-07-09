حيدر للـtayyar.org: المعركة الحقيقية مع الاشتراكي لن تكون إلا بالإنماء

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لفت مدير الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني جاد حيدر إلى أن المعركة اليوم في الجبل باتت معركة وجود، وليست كما يحاول البعض اشاعته عن التمثيل الدرزي ونسبة التمثيل، ولا حتى لنتائج الانتخابات صلة بالموضوع.

وأكد في حديث لموقع tayyar.org، أنه في أحلك الظروف واصعبها احداً لم يستطع تطويق او الغاء دار خلدة ودورها التاريخي، ورغم كل الحروب التي شنت علينا، وبدعم ومساعدة اكبر الدول والمعروفة للجميع، بقينا موجودين وبقي تمثيلنا داخل طائفتنا لا يقل عن ثلثها واكثر، ومن يستقوي ويتباهى بنتائج الانتخابات الاخيرة، يسعى لإلهاء الرأي العام عن التراجع الفادح في نسبة اقتراع أبناء طائفة الموحدين الدروز في كل لبنان والذي لم يتعد ٥٠٪؜، كذلك يريد أن ينسي الناس تراجعه الكبير على مستوى نسبة التصويت الدرزي له والذي تراجع اكثر من ٨٠٠٠ صوتاً، وعلى مستوى عدد المقاعد التي استطاع نيلها أي ٩ مقاعد بدلاً من ١٣.

وشدّد على ضرورة احترام الخصوصية الدرزية، وعدم السماح لأي طرف باحتكار القرار في الجبل بعد اليوم، فمن فقد "بيضة القبّان" في مجلس النواب، يريد الانتقام والتعويض بفرض نفسه ممثلاً وحيداً للدروز في الحكومة، كي يتمكن من تهديد الجميع وعلى رأسهم العهد بفرط مجلس الوزراء وحلّه حينما شاء، عبر استقالة وزرائه وإفقاد الحكومة لميثاقيتها. وختم حيدر مؤكداً على تمسك الديمقراطي بتمثله بحقيبة درزية في الحكومة، وبعدها ستكون المعركة الحقيقية مع الاشتراكي والتي لن تترجم إلا بالإنماء، فهذا الشق الوحيد الذي يخيفه ويسبب له قلقاً جدياً على استمرار هيمنته وتسلطه وفرض أحاديته في الجبل.