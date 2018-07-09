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عناوين الصحف ليوم الاثنين 9 تموز 2018

9
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الأخبار
غرب اليمن... هنا المعجزة!
‫الحريري لن يعتذر مهما تأخّر التأليف
جريصاتي يُلفلف ملف القرصنة الإلكترونية... لماذا؟

البناء
الجيش السوري يفرض شروطه بالقوة في الجنوب... والجماعات المسلحة تحتضر شرقاً وغرباً
سورية تتجاهل عرض العودة لفك الاشتباك وتتصدّى للغارة على التيفور... ولبنان في الجمود الحكومي
«القومي» يحيي ذكرى مؤسسه وقانصو متمسكاً بالوحدة والمقاومة... وأمل وحزب الله: حلفنا ثابت

الجمهورية
إساتنفار طائفي يحاصر التأليف
المشنوق يخرج من "المستقبل"
من أنتم لتقتسمونا وعلى ثيابنا تقترعون؟
اتفاق معراب: ما له وما عليه وماذا بعد؟

اللواء
شظايا «تفاهم معراب» تفاقم العُقد عشيّة قمة هلسنكي!
محركات التبريد تبدأ بلقاءات رئاسية.. وباسيل منشغل بالمونديال.. وبكركي تتدخل
عودة كثيفة للنازحين إلى درعا وسط إنتهاكات للهدنة

الديار
8 تموز ذكرى الشهيد الخالد أنطون سعاده مُؤسّس النهضة السوريّة القوميّة الإجتماعيّة
الدعوى الـ 13 ضد الديار
معارك الجنوب في سوريا تشتعل الجيش العربي السوري يسيطر على أبو نصيب

المستقبل
يترقب لقاء الحريري هذا الأسبوع.. ويعتزم دعوة الهيئات لانتخاب اللجان وتدارس الوضع الاقتصادي
بري "منزعج": ارحموا البلد
"ايران في سوريا" بين نتنياهو زبوتين.. وغارة على "التيفور"
مناورات بحرية إسرائيلية- فرنسية لأول مرة منذ 55 سنة

L'Orient-Le Jour
Fallait-il laisser les combattants de l’EI s’échapper pour épargner les civils ?

The Daily Star
Back to work on govt formation bid

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