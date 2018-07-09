أسرار الصحف ليوم الاثنين 9 تموز 2018

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الجمهورية

سألت جهات عن الجدوى من الإعلان عن دهم منزل أحد المطلوبين وفي كل مرّة يكون خارج منزله وكأنه على علم بذلك.

يقول سياسي في مجالسه الخاصة عما يحصل بين فريقين أساسيّين في البلد «إن المسيحيّين سينتقلون من الدهشة إلى خيبة الأمل ومن ثم إلى الإعتراض على الحالة التي وصلا إليها».

قرّر تيار سياسي التدخّل في قضاء محسوب على حزب كبير من خلال الإهتمام بحلّ مشاكل بيئية تهمّ المواطنين فيما تقاعصَ نواب الحزب المذكور عن حلِّها.

اللواء



تساءلت شخصية مصرفية عن مصير المليارات المستحقة على الدولة للمستشفيات والمؤسسات التربوية والمقاولين, في ظل العجز المتمادي في المالية العامة، واستفحال الأزمة الاقتصادية في معظم القطاعات!





تمرّ العلاقات بين مرجعين كبيرين بأزمة صامتة, بعد التباعد الحاصل بينهما في ملف تشكيل الحكومة وخريطة توزيع الحصص والحقائب على الأطراف الحزبية الأساسية!

المستقبل

يقال إن ديبلوماسيين عرباً وأجانب طلبوا تحديد مواعيد من مراجع معنيّة بتشكيل الحكومة العتيدة للاستفسار عن مصير الاتصالات بشأن التشكيل والإعراب عن مخاوفهم من مغبّة التأخير.: